Zenyth lancia il "GP-Check", primo sistema automatico di lettura Green Pass

L'azienda milanese Zenyth S.r.l., specializzata in tecnologia e sviluppo nuove soluzioni audio-video professionali tra cui totem, video-wall e display touch, ha prodotto il primo dispositivo automatico in Italia per la lettura del certificato Green Pass senza operatore. Si tratta di "GP-Check", un dispositivo da banco molto simile ad un Tablet dotato di una base di supporto con sistema di lettura integrato che evidenzia con un “OK welcome” la corretta lettura del Green Pass.

Il prodotto è già commercializzato e sono arrivate le prime prenotazioni per far fronte all'estensione del green pass. Il device studiato dall'azienda possiede anche un blocco "anti-furbetto" per evitare che il green pass possa essere scambiato tra componenti dello stesso gruppo e funziona automaticamente, senza quindi bisogno di un operatore che (come oggi accade utilizzando l'app per la scansione del Qr Code) deve attivare e verificare la lettura del pass.

"Sulla app del ministero compaiono inoltre nome, cognome e data di nascita della persona - ha spiegato il Ceo di Zenyth S.r.l. Andrea Porcina - noi abbiamo eliminato questi elementi in modo che sia garantita la privacy degli utenti. Crediamo molto in questo prodotto visti gli enormi vantaggi per un ente o un'azienda. La lettura del QR code in automatico, e senza l’impegno di una risorsa dedicata alla postazione di controllo significa per un'attività, un ente o un locale pubblico risparmio di denaro e personale e drastica riduzione dei tempi di attesa per l’acceso a locali, cinema, ristoranti ed in generale nei luoghi dove questo certificato sarà richiesto".

Il funzionamento è molto semplice, ha proseguito Porcina: "Abbiamo creato un dispositivo automatico che potesse fornire un aiuto concreto a tutti i titolari di attività, di qualunque settore, semplificando e velocizzando il processo di accesso ai locali. Il sistema studiato da Zenyth (GP-CHECK) permette di semplificare tutte le procedure all’ingresso di ristoranti, alberghi, negozi, palestre, esercizi commerciali di ogni tipo".