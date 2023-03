Zerocalcare ridisegna il logo dell'Athletic Brighela, dopo la multa

Zerocalcare si schiera in favore dell’Athletic Brighela, la squadra dilettantistica della Bergamasca, multata dal giudice sportivo per aver esposto, in campo, uno striscione pro migranti. Un segno di solidarietà dopo la tragedia di Cutro che, però, non è piaciuto alla giustizia sportiva: la squadra ha ricevuto 550 euro di multa e la squalifica per il capitano e l’allenatore.

La squadra sui social: "Non siamo soli/ Daje Athletic Brighéla! Non molliamo di un centimetro"

“Mentre la società valuta se avviare il ricorso, il Brighela può godersi il sostegno di Zerocalcare. Il fumettista romano ha ridisegnato il logo del team. E la squadra lo ha presentato su Facebook, accompagnando all’immagine questa didascalia: "Che accollo che ci siamo pijate/i a sto giro, per fortuna che c'è il disegnetto, grazie (Z)ZeroCalcare!!! E grazie davvero di cuore a tutte le persone che ancora ci mandano messaggi di vicinanza. Non siamo soli/ Daje Athletic Brighéla! Non molliamo di un centimetro”.