Ztl a Milano, Sala: "Il ministero non ha dato il diniego, andiamo avanti"

Ztl a Milano, Sala: "Il ministero non ha dato il diniego"

"Il ministero non ha dato il diniego per l'installazione di telecamere, ma sta discutendo sulle regole di applicazione del divieto. Io pero' voglio andare avanti per cui troveremo una soluzione, gli uffici ci stanno lavorando e mi riferiranno nei prossimi giorni". Lo ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione del Forum Cultura, dopo che il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini ha respinto il progetto del Comune che prevede l'installazione di telecamere e l'ingresso a tempo, di 15 minuti, nella zona centrale di Montenapoleone, dal momento che l'ingresso a tempo non sarebbe permesso dalle norme attuali. "Una soluzione pensiamo si possa trovare - ha aggiunto - dobbiamo lavorarci, non c'e' un diniego in assoluto alla Ztl, che non e' certo l'unica che c'e' in Italia. Le Ztl si possono fare, dipende dalle regole, ma confermo che andremo avanti. L'intenzione e' andare avanti"