Moda, Revenant lancia la nuova collezione “unchained” reloaded A/I 2021-22

Con la collezione Autunno/Inverno 2021-22, disegnata da Tommaso Bencistà Falorni nei difficili mesi di pandemia, Revenant rv nt intende rimarcare il proprio messaggio “unchained” che significa “senza catene, scatenato”, stavolta presentato in versione reloaded.

“Unchained”, senza catene, scatenato. E’ questo il messaggio della nuova collezione Revenant rv nt Autunno/Inverno 2021-22, che sarà presentata con Camera Nazionale della Moda il 25 febbraio con una digital presentation, ideata e disegnata da Tommaso Bencistà Falorni nei mesi che hanno visto la popolazione mondiale subire ancora le misure restrittive imposte a causa della situazione provocata dal Covid-19. Revenant rv nt (Redivivo – Sopravvissuto; Superstite. Chi ritorna dopo una lunga assenza; Ritornato a nuova vita) è presente nelle migliori boutique d’Europa, Asia, Russia e Africa. Tra i clienti La Rinascente in Italia, Harvey Nichols a Hong Kong, Raimbow Concept di Macau e Elite in Spagna.

La pandemia in corso impone una riflessione quanto mai approfondita sul posizionamento di ogni brand: Revenant rv nt inizia il nuovo anno con la consapevolezza di aver cavalcato il 2020 e di aver ottenuto risultati positivi anche dalla collezione estiva, entrando in doors molto prestigiose del panorama internazionale - che si sono aggiunte alla lista di clienti autorevoli del brand - e collaborando con programmi televisivi cult quali X-Factor Italia e Amici di Maria de Filippi.

Best seller della precedente stagione, la grafica Flower chain, trae ispirazione dalla tipica collana di fiori Hawaiana, interpretata da fiori di Lilium o Giglio (tra l’altro simbolo di Firenze dove si trova l’azienda e vive il designer) attorcigliati alle maglie di una catena chiusa da un lucchetto. Utilizzata nelle isole del pacifico come simbolo di benvenuto e di buon augurio per coloro che arrivano o ritornano - il gioco di parole è calzante, uno dei significati di Revenant è appunto “colui che ritorna o ritorna a nuova vita” - per Revenant rv nt è il proprio manifesto a sostegno delle libertà e di una auspicata rinascita. Le catene che abbiamo strette attorno al collo, perdono la loro efficacia di fronte alla bellezza dei fiori che le avvolgono, prevaricando la costrizione con la forza della vita, trasformando l’oppressione in spirito libero. La Flower chain è proposta in 4 varianti multicolor e in 5 monocolor, le prime distinte dal colore della catena, ispirato a 4 materiali (ferro, ottone, bronzo e piombo) e da diverse tonalità di fiori, le seconde da una gamma cromatica ispirata ai colori primari, tutte proposte in maniera verticale su T-shirt, felpe e pantaloni corti e lunghi.

A completare la collezione anche una proposta di T-shirt e felpe con macro logo stampato a rilievo sul fronte e posizionato molto in alto sul petto, proposte tenendo come riferimento sempre i colori primari, nelle varianti rosso e verde, in aggiunta ai classici black & white. Gli iconici copri mascherina in poliestere total black diventano 5, avendo incontrato l’apprezzamento di molte celebrities tra cui Achille Lauro, Mamhood, Fred de Palma, Irama, Boss Doms, Petite Meller. Da quella ispirata al mondo dark, che esibisce dei veri e propri piercing applicati direttamente sul tessuto, alle immancabili Flower Chain nelle varianti Gold, Gunmetal e Black&White, concludendo con la versione logo stampato in bianco.

La collezione sportiva si rivolge ad un pubblico per il quale T-shirt e felpa rappresentano l’uniforme da indossare dal giorno alla sera senza distinzione di luogo. La linea si compone di T-shirts mezza manica proposte in nero e bianco, felpe, shorts e jogger tutti in nero. Volumi ampi e “bad fit” arricchiti da tecniche varie di stampa, per riassaporare le gloriose tendenze anni ’90 in cui il designer è cresciuto e che hanno rappresentato per lui l’imprinting della moda. Tutte le lavorazioni sono interamente Made in Italy, realizzate in collaborazione con fornitori di riferimento del settore. I tessuti sono in 100% cotone sia per il jersey, che per la felpa a trama diagonale che ricorda la maglieria.

Tommaso Bencistà Falorni, laureato psicologia clinica e diplomato in graphic design, ha fin dai tempi degli studi superiori ha sviluppato una vocazione artistica. Dopo aver sconfitto il cancro, nel 2009, rappresentato da Pink Showroom, ha debuttato nella moda con il marchio di abbigliamento Toxic-Toy, vincendo al White Show di Milano il titolo di Best New Designer e conquistando le vetrine più importanti. Contemporaneamente, inizia a dare vita ad una serie di progetti di beneficenza in stretta collaborazione con il celebre store Luisaviaroma per il quale, inoltre, disegna e produce T-shirt a private label. Tommaso fonda nel 2012 TBF Limited Srl, società che opera nel campo del design e delle pubbliche relazioni nel segmento del lusso, all’interno della quale viene sviluppato il brand Revenant rv nt. Andrea Bencistà Falorni si occupa della gestione operativa, mentre Tommaso Bencistà Falorni segue la direzione creativa.

Nel 2012 entra attivamente nella direzione di Falorni Group, pool di aziende di famiglia legate al mondo del food&beverage di qualità, e parallelamente lancia Frida Firenze, un brand di accessori di lusso per cani in prima assoluta a Pitti Immagine Uomo, sotto la rappresentanza di Riccardo Grassi Showroom. Dal 2013 anima le notti fiorentine ideando una celebre annuale festa in Balera e dando vita all’attività di eventi e pubbliche relazioni, per i quali collabora fin da subito con brand come Armani, DSquared2, Moschino, Prada, Roberto Cavalli e Salvatore Ferragamo. Nel 2016 ritorna a lavorare nel tanto amato settore dell’abbigliamento con l’incarico di art director della collezione Playboy per i mercati Italia/Spagna/Turchia e nel 2018, distribuito da Studio Zeta showroom. Nello stesso anno fonda Revenant rvnt, brand street style dal nome che significa, appunto, “sopravvissuto; colui che ritorna“.