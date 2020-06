Remember Rekorda, la nuova mostra al Contemporary Cluster di Roma

Il maître parfumeur toscano sarà presente al Contemporary Cluster di Roma il prossimo mercoledì 10 giugno, con un’installazione frutto della sua intensa ricerca nei profumi e negli aromi che rimandano a una dimensione spirituale e interiore dell’essere, magicamente sospesa fra echi arcaici, ricordi e immaginazione.

Sileno Cheloni, maître parfumeur, fondatore di Ol’Factory, un atelier/olfattorio ricco di fragranze raffinate e esclusive, “naso” anche per grandi maison del panorama internazionale, sarà fra gli artisti che animeranno la mostra collettiva Remember Rekorda che si terrà a Roma al Contemporary Cluster, il prossimo mercoledì 10 giugno, su invito. Remember Rekorda è un progetto a cura di Giacomo Guidi, che vedrà la partecipazione di altri autori come Paolo Assenza, Fabrizio Segaricci, Matteo Sanna, Nico Mingozzi, Nicola Bertellotti, Fabrikodee Alioscia Bisceglia. Una collettiva che nasce dal pensiero che i ricordi sono da sempre il luogo in cui l’uomo si rifugia e nello spazio di Via dei Barbieri si potranno ritrovare in un percorso sensoriale che scandaglierà l’emotività dei suoi visitatori, con aromi, suoni ed immagini, ricreando uno stato emotivo di viaggio, di transfer. L’esposizione inizia dall’olfatto, acceleratore univoco di immagini ed eventi passati, con una speciale installazione realizzata da Sileno Cheloni allo scopo di ricreare tutto il fascino di una ricerca arcaica interiore, con profumi e note aromatiche che hanno forti richiami alla spiritualità e all’io più profondo. Una rappresentazione che è anche manifesto del lavoro di Sileno, che così si racconta: “Ho sempre avuto la passione per il profumo che significa “attraverso il fumo”, perché già in epoca pre-cristiana venivano bruciati legni e incensi per invocare un’entità superiore. E’ un modo di avvicinarsi al divino e a una creazione immateriale. Per questo ho deciso di dedicare la mia carriera a opere multisensoriali, accostando colori e profumi. L’arte del profumiere è come una vocazione, che ho avuto la fortuna di apprendere da un autentico guru, il Maestro di Cipro. E’ lui che mi ha insegnato a “sentire la vita con il naso”. E’ stata un’esperienza unica, prima di tutto spirituale, che vorrei far rivivere ad altri attraverso le mie creazioni come questa mia nuova installazione. Sempre per umanità ed empatia, finché avrò qualcosa di nuovo da dire e uno stato d’animo da raggiungere”.

10 giugno 2020

Remember Rekorda a Contemporary Cluster

Via dei Barbieri, 7 - Roma