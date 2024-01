A Pitti Uomo 105 debutta la capsule “Suns & 500”

A “Pitti Uomo 105”, SUNS presenta la nuova linea di abbigliamento con licensing di Fiat 500,

rafforzando la propria immagine nel mondo della moda. Alla base del progetto vi sono valori condivisi, quali l’italianità e la creatività, che consentono a entrambi i brand di eccellere a livello internazionale e di affrontare il domani con ottimismo e personalità. Da questo approccio positivo, in linea con la dolcevita italiana, la collezione esprime la volontà di Fiat 500 e Suns di offrire ai propri clienti una completa "brand experience", puntando su confort, design, tecnologia e rispetto per l'ambiente.

Fiat 500 è uno degli esempi più rappresentativi dell’ingegno italiano che ha conquistato clienti di generazioni diverse per età, gusti e nazionalità. Lanciato nel 1957 e riproposto nel 2007, il mitico Cinquino ha "motorizzato" l'Europa negli anni 60 e poi, nel primo decennio del 2000, ha rivoluzionato completamente la categoria delle city-car offrendo, per la prima volta, un livello di stile e innovazione tecnologica mai visto prima in questo segmento. E oggi l’iconica 500 continua a giocare un ruolo di primo piano nella mobilità urbana sostenibile con la motorizzazione ibrida, che offre una tecnologia accessibile a tutti e semplice da utilizzare. Del resto, il segreto del suo successo risiede nella sua evoluzione continua, pur restando sempre fedele alla propria identità e ad uno stile distintivo e gioioso, che ha fatto breccia nei cuori di milioni di automobilisti nel mondo.

Innovazione e stile che ritroviamo nei prodotti di Suns Board, il brand nato nel 2018 da un’idea di Lucia Blondi e Paolo Muccifora, specializzato nella produzione di abbigliamento tecnico e sporty chic, che risponde alle esigenze dei consumatori odierni: dinamicità, stile pulito ed ecosostenibilità. Tra le caratteristiche che contraddistinguono da sempre l'abbigliamento Suns spicca il colore vivace dei tessuti, l'utilizzo di varie tecniche di stampa e gli immancabili dettagli che donano identità e riconoscibilità al prodotto. Accuratezza di produzione e magistrale ideazione dei modelli di collezione, poi, evidenziano una selezione attenta dei materiali, delle finiture e dei vari particolari applicati. Dunque, idee e linee stilistiche dal forte temperamento danno un nuovo feelall'intramontabile must del guardaroba uomo, donna e bambino, trasformandolo in un vero e proprio oggetto del desiderio.

Nello specifico, sullo stand FIAT (Padiglione Ghiaia n. 4) allestito nella Fortezza da Basso, luogo scelto per l’evento “Pitti Uomo 105”, il pubblico può ammirare una Fiat 500 Hybrid di colore arancio Sicilia che si abbina perfettamente alle cromie che caratterizzano la collezione “Suns & 500”. L’esemplare esposto è dotato di una motorizzazione mild hybrid da 70 CV, un’unità di potenza ibrida efficiente, compatta e leggera che regala un’esperienza di guida divertente e confortevole, oltre a ridurre consumi ed emissioni. Allo stesso modo, l’area espositiva richiama i tre colori principali della collezione, sia sulle pareti che sulla pavimentazione, mentre in tre espositori sono custoditi alcuni dei prodotti della capsule che sarà commercializzata nel secondo semestre 2024: dai piumini alle felpe, dalle T-shirt ai cappellini, fino alle borse da viaggio.