ACI: forte crescita del mercato delle auto usate a luglio grazie agli eco-bonus

Il mese di luglio 2024 ha visto un significativo aumento del mercato delle auto usate in Italia.

I passaggi di proprietà delle vetture, al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno registrato un incremento del 16% rispetto a luglio 2023. Tuttavia, considerando le giornate lavorative in più presenti a luglio 2024, l'incremento medio giornaliero si ridimensiona a un +5,9%.

Confronto Tra Auto Nuove e Usate

Durante il mese di luglio, per ogni 100 autovetture nuove sono state vendute 215 usate, più del doppio delle prime iscrizioni. Nei primi sette mesi del 2024, questo rapporto si è attestato a 185 auto usate vendute per ogni 100 nuove immatricolate.

Tipologie di Alimentazione Preferite

Nel mercato delle auto usate, le motorizzazioni tradizionali (gasolio e benzina) continuano a dominare la scena. Tuttavia, le vetture ibride a benzina hanno mostrato una crescita significativa dell'85,8% a luglio, raggiungendo una quota di mercato del 7,7%. Nonostante il numero delle auto elettriche di seconda mano sia più che raddoppiato, queste non superano ancora l'1% di quota di mercato.

Minivolture: Andamento delle Diverse Alimentazioni

Nel settore delle minivolture, i motori diesel mantengono il primato con una quota del 48,2% a luglio, seppur in calo rispetto al 52,7% dello stesso mese del 2023. Le ibride a benzina aumentano la loro incidenza al 9,6%, superando le alimentazioni a GPL, che scendono al 7%. Notevole anche l'incremento delle minivolture di vetture ibride a gasolio, che segnalano un aumento dell'87,8%.

Motocicli: Variazioni nel Mercato dell’Usato

Anche il mercato dei motocicli ha registrato un aumento nei passaggi di proprietà, con un progresso dell'8,4% rispetto a luglio 2023. Tuttavia, in termini di media giornaliera, questo incremento si traduce in un lieve calo dell'1%. Nei primi sette mesi del 2024, i trasferimenti netti di proprietà hanno visto un incremento del 5,2% per i motocicli.

Radiazioni di Autovetture: L'Effetto degli Eco-Bonus

Luglio ha segnato una vera e propria impennata nelle radiazioni di autovetture, con un incremento del 49,6% rispetto allo stesso mese del 2023. Questo risultato è stato fortemente influenzato dalle demolizioni correlate all’acquisto di auto nuove incentivate dagli eco-bonus. In media giornaliera, l'aumento è stato del 36,6%. Il tasso unitario di sostituzione è stato pari a 0,97, con 97 auto radiate ogni 100 nuove immatricolate. Nei primi sette mesi dell'anno, il tasso complessivo si è attestato a 0,73.

Radiazioni di Motocicli: Incremento Modesto

Per quanto riguarda i motocicli, le radiazioni hanno evidenziato un aumento mensile del 2% a luglio, che si traduce però in un calo del 6,9% in termini di media giornaliera. Da gennaio a luglio 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, le radiazioni sono aumentate del 7,7%.

Il bollettino mensile “Auto-Trend” dell'Automobile Club d’Italia, che analizza i dati del PRA, conferma una dinamica positiva per il mercato delle auto di seconda mano e per le radiazioni, influenzate in modo significativo dagli incentivi eco-bonus. Questi dati indicano una tendenza verso una maggiore circolazione delle vetture usate e un rinnovamento del parco auto, sostenuto dalle politiche di incentivo alla rottamazione e all’acquisto di nuove autovetture più ecologiche.