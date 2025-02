Alfa Romeo e Noemi: emozioni in musica e su strada con la nuova Junior- IL VIDEO

La ricerca delle emozioni più profonde e delle passioni universali è alla base della collaborazione tra Alfa Romeo e Noemi, una delle voci più amate della musica italiana.

In occasione della 75ª edizione del Festival di Sanremo, la cantante ha emozionato il pubblico con il brano Se t’innamori muori, un inno al coraggio di abbandonarsi all’amore senza paura.

Alfa Romeo si riconosce nello stile e nella forza espressiva dell’artista, in particolare in questo brano intenso e coinvolgente. Per questo motivo, il marchio ha scelto la sua nuova compatta sportiva, Alfa Romeo Junior, per affiancare Noemi nel videoclip ufficiale della canzone. La vettura, elegante e dinamica, apre e chiude la scena del video, diventando testimone silenziosa di un viaggio interiore in cui la cantante accoglie finalmente l’amore, senza riserve.

Alfa Romeo Junior: emozioni in movimento

Le emozioni sono un valore imprescindibile per Alfa Romeo, un marchio che, a differenza di molti trend contemporanei orientati verso il minimalismo, continua a credere nel legame profondo tra uomo e automobile. Junior non è solo un’auto, ma un’esperienza sensoriale e romantica, capace di trasmettere passione e dinamismo, proprio come la musica di Noemi.

Nuovo album e tour nei teatri italiani

Il brano presentato a Sanremo farà parte del nuovo album di Noemi, dal titolo Nostalgia, in uscita il 28 febbraio 2025. Un progetto che segna una nuova fase della sua carriera artistica e che culminerà con un tour nei teatri italiani tra novembre e dicembre 2025, prima del grande evento del 20 dicembre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma.

La collaborazione tra Alfa Romeo e Noemi celebra la potenza delle emozioni, in un connubio perfetto tra musica e motori, tra passione e performance.

Videoclip prodotto da Sony Music Entertainment Italy S.p.A.