Alfa Romeo: il team di ingenieri svela i segreti della dinamica di guida della nuova Junior VELOCE 280

Alfa Romeo ha recentemente presentato la sua nuova creazione, la Junior 280 VELOCE, un’auto elettrica compatta che incarna l'essenza della sportività e dell’innovazione tipica del marchio.

La Junior 280 VELOCE rappresenta la massima espressione della sportività nella gamma di Alfa Romeo, con un motore elettrico da 280 CV/207 kW e una serie di soluzioni tecniche innovative che la rendono unica nel suo segmento. Tra queste spicca il differenziale autobloccante meccanico TorSen “D”, che debutta per la prima volta su un veicolo elettrico a trazione anteriore. Questa tecnologia, un’evoluzione di quella utilizzata nella celebre 147 Q2, permette di ottimizzare la trazione e la stabilità della vettura, garantendo un’esperienza di guida senza compromessi.

La dinamica di guida è stata uno dei principali focus durante lo sviluppo della Junior 280 VELOCE. Alfa Romeo ha infatti lavorato per ottenere un perfetto bilanciamento dei pesi, una maneggevolezza senza pari e un road handling da prima della classe. Il risultato è un’auto agile e precisa, in grado di offrire emozioni forti sia in pista che su strada. In particolare, la configurazione delle sospensioni McPherson all’anteriore e a ponte torcente al retrotreno, insieme a specifiche calibrazioni sportive, assicura una tenuta di strada eccezionale e un comfort elevato in tutte le condizioni di guida.

Il cuore pulsante della Junior 280 VELOCE è il nuovo motore elettrico M4+, sviluppato in collaborazione con il team Engineering Propulsion System di Stellantis e Emotors. Con una potenza di 280 CV e una coppia di 345 Nm, questo propulsore garantisce prestazioni di alto livello: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 5,9 secondi, mentre la velocità massima supera i 200 km/h. Nonostante queste performance, l’efficienza energetica è stata un’altra priorità per Alfa Romeo: la batteria agli ioni di litio da 54 kWh, leggera e compatta, offre un’autonomia di 410 km nel ciclo WLTP e può essere ricaricata dal 10% all'80% in meno di 30 minuti presso le stazioni di ricarica rapida da 100 kW.

La Junior 280 VELOCE non è solo prestazioni, ma anche comfort e tecnologia. L’abitacolo, pur essendo compatto, è spazioso e può ospitare comodamente quattro adulti e i loro bagagli, grazie a un bagagliaio da 400 litri, leader del segmento. I materiali pregiati e l’attenzione ai dettagli conferiscono all’interno della vettura un’atmosfera accogliente e sportiva, mentre l’illuminazione interna a otto colori, il sistema di infotainment con schermo TFT da 10,25” e la suite Alfa Connect Services assicurano un’esperienza di guida moderna e connessa.

Un altro elemento distintivo della Junior 280 VELOCE è l'integrazione della guida autonoma di livello 2, resa possibile dai nuovi sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Questi permettono di gestire in autonomia accelerazione, frenata e mantenimento corsia, garantendo massima sicurezza senza compromettere il piacere di guida. Il sistema IACC (Intelligent Adaptive Cruise Control) regola automaticamente la velocità del veicolo per mantenere una distanza di sicurezza dai veicoli che lo precedono, mentre il sistema LC (Lane Centering) mantiene la vettura al centro della corsia, anche in condizioni di traffico congestionato.

La nuova Alfa Romeo si distingue anche per il design, con una carrozzeria bicolore e cerchi in lega “Venti” da 20 pollici che conferiscono alla vettura un aspetto grintoso e dinamico. La cura per l’aerodinamica è evidente nei dettagli come l’iconica “coda tronca” e le prese d'aria frontali asimmetriche, che non solo migliorano l’efficienza energetica, ma contribuiscono anche a ridurre la resistenza all’aria.

La Junior 280 VELOCE rappresenta un nuovo capitolo nella storia di Alfa Romeo, unendo l’eccellenza ingegneristica italiana con le più moderne tecnologie elettriche. Con prestazioni da vera sportiva, un design iconico e una suite tecnologica all’avanguardia, la Junior 280 VELOCE è destinata a diventare un punto di riferimento nel segmento delle compatte sportive elettriche, riportando Alfa Romeo al vertice del mercato europeo.