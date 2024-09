Alfa Romeo protagonista al Chantilly Arts & Élégance 2024 con la 33 Stradale, 33 Spider Cuneo e la nuova Junior

Dal 12 al 15 settembre 2024, l’incantevole Domaine du Château de Chantilly farà da cornice alla settima edizione del Chantilly Arts & Élégance Richard Mille, uno degli eventi automobilistici più prestigiosi al mondo.

Nato nel 2014, il concorso di eleganza celebra l’unione perfetta tra automobili d’eccezione, arte e stile. Ospitato negli splendidi giardini progettati da André Le Nôtre, l’evento si è rapidamente guadagnato un posto di rilievo tra le manifestazioni più prestigiose, insieme a giganti del settore come il Pebble Beach Concours d'Elegance e Villa d'Este.

Quest’anno, Alfa Romeo ha deciso di rendere omaggio a questa celebrazione della bellezza e della raffinatezza automobilistica esponendo tre modelli straordinari che raccontano la storia del marchio attraverso il tempo: la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, il prototipo di stile 33 Spider Cuneo del 1971, e la nuovissima Junior, che segna il ritorno del marchio nel segmento delle compatte sportive.

Un tributo alla tradizione: Alfa Romeo 33 Stradale

Il vero protagonista dell’esposizione Alfa Romeo sarà la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, al suo debutto ufficiale in un evento pubblico in Francia. Questa vettura non è solo un’automobile, ma un vero e proprio capolavoro che unisce tradizione e innovazione, bellezza e prestazioni. Ispirata all’omonimo modello del 1967, la nuova 33 Stradale è stata realizzata con un processo artigianale unico, capace di fondere il savoir-faire italiano con le più moderne tecnologie. Prodotta in soli 33 esemplari, la 33 Stradale rappresenta un autentico sogno su quattro ruote, destinato a una ristrettissima cerchia di collezionisti e appassionati.

Il progetto 33 è nato all'interno della “Bottega” Alfa Romeo, dove ingegneri e designer collaborano direttamente con i fortunati proprietari per realizzare la configurazione ideale di ogni esemplare, esattamente come avveniva nelle botteghe artigianali rinascimentali. La nuova 33 Stradale riflette perfettamente l’impegno di Alfa Romeo nel coniugare l'eredità storica con il futuro dell'auto sportiva, e questo approccio artigianale, che coinvolge aziende storiche come la Carrozzeria Touring Superleggera, è un ritorno alle origini del marchio, sinonimo di eccellenza e passione.

Il fascino retrò del prototipo 33 Spider Cuneo

Accanto alla nuova 33 Stradale, Alfa Romeo esporrà il celebre prototipo 33 Spider Cuneo del 1971, un’icona di stile e innovazione che ha segnato un'epoca. Progettata da Pininfarina e derivata direttamente dalla 33 Stradale originale, questa vettura da sogno è stata uno dei massimi esempi di “dream car” degli anni Settanta. La sua carrozzeria, dal profilo a cuneo e dalle linee tese, ha rappresentato una visione futuristica dell’automobile. Il parabrezza basso e avvolgente, i parafanghi scolpiti e le forme geometriche hanno reso la Spider Cuneo una vera e propria opera d'arte su ruote.

Esposta abitualmente al Museo Storico Alfa Romeo di Arese, la 33 Spider Cuneo è un pezzo di storia che continua a emozionare gli appassionati di tutto il mondo. La sua presenza al Chantilly Arts & Élégance rappresenta un’occasione unica per ammirare una delle vetture più innovative del suo tempo, che ancora oggi stupisce per il suo design audace e avanguardistico.

Alfa Romeo Junior: il futuro della sportività compatta

La terza vettura in mostra è la nuovissima Alfa Romeo Junior, che segna il ritorno del marchio nel segmento delle compatte sportive. Presentata per la prima volta in Francia, la Junior incarna lo spirito sportivo e innovativo di Alfa Romeo in un’auto dalle dimensioni compatte ma con un carattere deciso. Disponibile in configurazione sia ibrida che elettrica, la Junior è la perfetta sintesi di tecnologia avanzata e design accattivante, pensata per conquistare una nuova generazione di appassionati del marchio.

La Junior è stata concepita per offrire il massimo in termini di connettività e dinamica di guida, mantenendo al contempo un’estetica distintiva che non fa distinzioni tra le versioni ibride ed elettriche. Con motorizzazioni che variano dai 136 CV per la versione ibrida ai 156 CV per quella elettrica, la Junior offre prestazioni sportive abbinate a un’esperienza di guida all’avanguardia. La versione top di gamma Junior VELOCE 280CV 100% elettrica promette di essere la massima espressione della sportività nella gamma Alfa Romeo e ha già ricevuto ottimi feedback durante le prove dinamiche pre-omologazione presso il Proving Ground di Balocco.

Test drive esclusivi

Non solo esposizione statica, ma anche dinamica. Durante il Chantilly Arts & Élégance 2024, i visitatori avranno la possibilità di provare in prima persona i modelli di punta del marchio, inclusi Giulia, Stelvio, Tonale e la nuova Junior. Questi test drive offriranno un assaggio delle prestazioni, del comfort e della tecnologia che Alfa Romeo mette a disposizione dei suoi clienti, confermando il marchio come uno dei leader nel settore automobilistico di lusso.

L'importanza del Chantilly Arts & Élégance Richard Mille

Il Chantilly Arts & Élégance Richard Mille non è solo un’esposizione di automobili, ma un vero e proprio evento culturale che celebra l’unione tra il mondo dell’automobile, la moda e l’arte. L’edizione 2024 promette di essere uno dei momenti clou della stagione automobilistica, attirando migliaia di visitatori e appassionati da tutto il mondo. La manifestazione si rifà ai concorsi di eleganza nati in Francia negli anni Venti, quando le vetture erano accompagnate da manichini vestiti da famose case di moda, unendo il fascino dell'alta sartoria alla bellezza delle automobili.

Alfa Romeo ha sempre avuto un ruolo di rilievo in questo concorso, conquistando nel 2016 il titolo di “Best of Show” con la leggendaria Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Berlinetta Touring del 1938. La presenza del marchio italiano all'edizione 2024 conferma il suo status di leader nel mondo delle auto di lusso e della sportività.