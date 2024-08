All’asta un gioiello del motorsport: la Mercedes-Benz W 196 R del 1954/1955

Durante la Pebble Beach Automotive Week 2024, una delle auto da corsa più iconiche della storia del motorsport sarà esposta allo stand Mercedes-Benz,

attirando l'attenzione di appassionati e collezionisti di tutto il mondo. Si tratta della Mercedes-Benz W 196 R, una vettura leggendaria che ha segnato le stagioni di Formula Uno del 1954 e 1955. Questo pezzo unico appartiene all'Indianapolis Motor Speedway Museum dal 1965, ma ora è destinato a cambiare proprietario in un'asta organizzata da RM Sotheby's al Museo Mercedes-Benz di Stoccarda verso la fine dell'anno.

Questa Mercedes-Benz W 196 R, uno dei pochissimi esemplari esistenti, è considerata dagli esperti un potenziale record di vendita. Non è una sorpresa, dato che l'auto più preziosa al mondo, una Mercedes-Benz 300 SLR "Uhlenhaut Coupé", è stata venduta nel maggio 2022 per la cifra astronomica di 135 milioni di euro. La W 196 R si colloca nella stessa linea di eccellenza, avendo dominato le piste di Formula Uno con piloti leggendari come Juan Manuel Fangio e Stirling Moss.

Questa vettura, con telaio numero 9, è stata completata dopo la stagione 1954 e ha debuttato con successo al "Gran Premio di Buenos Aires" del 1955, dove Fangio ha ottenuto due prestigiosi secondi posti. Successivamente, la W 196 R ha continuato a gareggiare nelle competizioni di Formula Uno, compresa l'ultima gara della stagione 1955 a Monza, guidata da Stirling Moss.

Dopo il ritiro dalle corse, la W 196 R è stata conservata nel museo della fabbrica Mercedes-Benz fino al 1965, quando è stata donata all'Indianapolis Motor Speedway Museum. Ora, quasi sessant'anni dopo, questo gioiello del motorsport sarà messo all'asta con l'obiettivo di finanziare importanti progetti di rinnovamento del museo, garantendo così la preservazione della sua preziosa collezione per le future generazioni.

L'asta si terrà in una cornice d'eccezione, il Museo Mercedes-Benz di Stoccarda, e sarà supportata da una certificazione di autenticità rilasciata dagli esperti del Mercedes-Benz Classic Center. Questo documento, che attesta l'originalità e la storia unica della vettura, aggiunge un ulteriore valore a questa già straordinaria opportunità per i collezionisti.

La Mercedes-Benz W 196 R non è solo un simbolo del successo del marchio nelle competizioni, ma anche una testimonianza vivente dell'ingegneria e del design che hanno reso Mercedes-Benz una leggenda nel mondo delle corse. L'asta rappresenta quindi non solo un'occasione irripetibile per acquisire un pezzo di storia, ma anche un evento che potrebbe segnare un nuovo capitolo nel mercato delle auto da collezione.