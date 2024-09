Aston Martin sceglie la Mostra del Cinema di Venezia per svelare la nuova Vanquish V12

Aston Martin ha svelato la nuova Vanquish, la sua ultima supercar V12, in un evento esclusivo che ha incantato Venezia durante la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.

La casa automobilistica britannica ha scelto l'affascinante scenario dell'Arsenale di Venezia per presentare la sua più recente creazione, che promette di ridefinire il concetto di guida sportiva e dinamismo per la prossima generazione di automobilisti.

La serata, destinata a rimanere impressa nella memoria dei pochi fortunati presenti, ha visto la partecipazione di personalità di spicco del mondo del cinema, della moda e delle arti. Tra gli ospiti d'onore, cinque attori premi Oscar: George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, Benedict Cumberbatch, Michael Douglas, Kevin Costner e Adrien Brody. Non poteva mancare Daniel Craig, iconico volto di James Bond, affiancato da altre stelle britanniche come Joe Alwyn e Micheal Ward.

Il debutto della Vanquish è stato accompagnato da un'esperienza sensoriale completa, con cocktail lungo il canale veneziano e una cena gourmet preparata dal ristorante Dolada, celebre per la cucina dello chef stellato Riccardo De Prà. Gli ospiti hanno potuto godere di un'atmosfera elegante e raffinata, impreziosita dalle note musicali del pluripremiato artista jazz italiano Walter Ricci, del musicista Masego e del DJ internazionale James Righton.

L'Arsenale di Venezia, con la sua storia secolare e la sua tradizione artigianale, si è rivelato il luogo ideale per presentare la nuova Vanquish. Questo luogo, che un tempo ospitava una delle prime grandi imprese industriali, è oggi un simbolo di innovazione e cultura, ospitando anche la Biennale di Venezia, che nel 2024 celebrerà la sua 60esima edizione.

La nuova Vanquish rappresenta l'apice di un periodo intenso di sviluppo per Aston Martin, completando una gamma di auto sportive a motore anteriore che comprende anche la DB12 e la Vantage. Il motore V12, sviluppato su misura, rende la Vanquish unica nel suo genere, con una produzione limitata a non più di 1.000 unità all'anno, destinata a diventare l'auto sportiva più esclusiva e performante della casa automobilistica britannica.

Lawrence Stroll, presidente esecutivo di Aston Martin, ha sottolineato l'importanza di questo lancio, che celebra non solo il 60° anniversario del legame tra Aston Martin e James Bond, ma anche la rinascita di un marchio iconico. La Vanquish, con il suo design senza tempo e l'innovazione ingegneristica, incarna perfettamente l'impegno di Aston Martin per l'ultra-lusso e le alte prestazioni.

Rinnovata per la prima volta dal 2018, questa terza generazione della Vanquish segna un ritorno alle origini per Aston Martin, riprendendo il nome di una delle sue vetture più celebri. L'edizione originale, lanciata nel 2001, è diventata un'icona grazie alle sue apparizioni cinematografiche, guidata da James Bond in "Die Another Day" e presente in film come "Lara Croft: Tomb Raider" e "The Italian Job". Ora, la nuova Vanquish si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia dell'automobilismo di lusso.

Con questo lancio, Aston Martin non solo rafforza la sua posizione nel settore delle auto di lusso, ma riafferma anche il suo ruolo di leader nell'innovazione e nelle prestazioni elevate, portando avanti una tradizione che affonda le sue radici in oltre un secolo di storia automobilistica.