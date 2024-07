Audi: Mattia Binotto al comando del programma di Formula 1

Audi è pronta a fare il suo debutto in Formula 1 nel 2026, e il colosso automobilistico tedesco ha scelto una figura di spicco per guidare il suo ambizioso progetto: Mattia Binotto.

L'ex Direttore Tecnico e Team Principal della Scuderia Ferrari assumerà la guida del programma Audi F1 a partire dal 1 agosto. La notizia è stata accolta con entusiasmo dal CEO di AUDI AG, Gernot Döllner, che ha dichiarato: “Sono lieto dell’ingaggio di Mattia Binotto. Con la sua straordinaria esperienza maturata in oltre 25 anni in F1, darà senza dubbio un contributo decisivo al nostro ambizioso progetto”.

La nomina di Binotto rientra nella strategia di Audi di acquisire la holding Sauber AG e riallineare la struttura operativa e sportiva del futuro Factory Team. Questo nuovo assetto garantirà l'autonomia e l'indipendenza del progetto, consentendo al team di agire con rapidità ed efficienza. “Il nostro obiettivo è trasferire la velocità caratteristica del mondo della F1 ad Audi F1 Project attraverso strutture di gestione chiare, responsabilità definite, interfacce ridotte e processi decisionali efficienti”, ha spiegato Döllner, che diventerà Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sauber Motorsport AG.

Mattia Binotto, con una laurea in ingegneria meccanica conseguita presso l'EPFL (Politecnico Federale di Losanna, in Svizzera), ha iniziato la sua carriera in Ferrari nel 1995, entrando a far parte del test team di F1. Nel corso degli anni, ha ricoperto diverse posizioni di rilievo, da Capo Ingegnere a Responsabile del reparto motori, fino a diventare Direttore Tecnico. Nel 2019, è stato nominato Team Principal della Scuderia Ferrari, portando con sé una vasta esperienza tecnica e gestionale che sarà fondamentale per il successo del progetto Audi F1.

Binotto assumerà il ruolo di Chief Operating e Chief Technical Officer di Sauber Motorsport AG, con la responsabilità della gestione operativa e dei successi sportivi della squadra corse. Riporterà direttamente al Board di Sauber Motorsport AG, garantendo un canale diretto di comunicazione e decisioni rapide.

Il riallineamento della struttura operativa ha portato anche a dei cambiamenti nel management. Oliver Hoffmann, precedentemente Presidente dei Consigli di Amministrazione di tutte le società Sauber, e Andreas Seidl, ex CEO di Sauber Motorsport AG e Sauber Technologies AG, lasciano il progetto Audi F1. Gernot Döllner ha voluto ringraziare entrambi per il loro lavoro e impegno, sottolineando come il loro contributo sia stato fondamentale per rendere possibile l'ingresso di Audi in Formula 1.

L'ingaggio di Mattia Binotto rappresenta un passo decisivo per Audi, che mira a diventare una forza competitiva nella massima serie dell'automobilismo sportivo. Con la sua esperienza e competenza, Binotto avrà il compito di guidare il team verso il successo, trasferendo la velocità e l'efficienza della Formula 1 al progetto Audi F1. Il debutto nel 2026 si preannuncia come uno degli eventi più attesi del mondo motoristico, con Audi pronta a sfidare i giganti della Formula 1 con una squadra rinnovata e ambiziosa.