Audi RS 3: la compatta sportiva si rinnova con prestazioni da record

Audi alza l’asticella della sportività con l’aggiornamento delle RS 3 Sportback e Sedan, due modelli che hanno già fatto storia nel segmento delle compatte ad alte prestazioni.

Le nuove versioni non solo mantengono il celebre motore 5 cilindri 2.5 TFSI da 400 CV e 500 Nm di coppia, ma lo affinano ulteriormente, regalando un sound ancora più coinvolgente e prestazioni migliorate in ogni contesto di guida.

L’estetica delle nuove Audi RS 3 è stata aggiornata per rispecchiare la potenza che si nasconde sotto il cofano. Il frontale, più aggressivo e muscolare, presenta il caratteristico single frame esagonale con griglia a rombi e prese d’aria ridisegnate. L’ispirazione alla leggendaria Audi Sport quattro S1 Pikes Peak del 1987 è evidente, specialmente nello splitter a tutta larghezza e nelle tre fenditure alla base del single frame.

Le innovazioni non si fermano all’aspetto esteriore. Il sistema RS torque splitter, ora controllato da un’unica centralina che integra anche la gestione delle sospensioni adattive DCC e del controllo di trazione, permette una distribuzione della coppia ancora più precisa e dinamica tra le ruote posteriori. Questo ha permesso alla nuova RS 3 di migliorare il tempo sul giro al Nürburgring Nordschleife di oltre 5 secondi rispetto al modello precedente, un risultato che dimostra l’eccellenza tecnica raggiunta.

L’interno delle nuove RS 3 riflette il DNA sportivo del marchio, con dettagli in carbonio e microfibra Dinamica, sedili a guscio RS in carbonio e un volante multifunzione che richiama il mondo delle corse. La digitalizzazione è al centro della nuova esperienza di guida: l’Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici e il display touch da 10,1 pollici offrono tutte le informazioni necessarie, inclusi tempi sul giro, accelerazione laterale e molto altro.

Le prestazioni parlano da sole: accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi e una velocità massima di 290 km/h. Il tutto accompagnato da un sound unico, grazie alla gestione variabile delle valvole di scarico e alla sequenza di accensione dei cilindri che rende inconfondibile il 5 cilindri Audi.

Le nuove Audi RS 3, saranno disponibili in Italia a partire da novembre, rappresentano l’evoluzione perfetta per chi cerca un’auto in grado di combinare prestazioni straordinarie e un design ricercato, sia per l’uso quotidiano che per le sfide in pista.