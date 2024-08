Bentley abbraccia la sostenibilità, primo marchio automobilistico a partecipare a Leather Naturally

Bentley Motors ha raggiunto un nuovo traguardo nella sua ambiziosa strategia Beyond100, diventando il primo marchio automobilistico ad aderire a Leather Naturally,

l’organizzazione non governativa internazionale che promuove l'uso di pelle certificata e di origine responsabile. Questo passo conferma l’impegno di Bentley verso pratiche sostenibili e l’adozione di materiali che riflettono una visione ecologica dell’economia circolare.

Leather Naturally è riconosciuta a livello globale come la voce dell'industria della pelle sostenibile. Attraverso campagne educative e promozionali, l'ONG si impegna a sostenere l'uso di pellami che, altrimenti destinati a diventare rifiuti, vengono trasformati in materiali preziosi, in armonia con i principi di un'economia circolare. L'adesione di Bentley a questa organizzazione segna un ulteriore passo in avanti nella trasformazione della filiera produttiva del marchio britannico, già impegnato in iniziative green come il Leather Working Group.

Nel 2021, Bentley è stata la prima casa automobilistica a entrare nel Leather Working Group, un'organizzazione che promuove pratiche commerciali responsabili e conformità ambientale nell'industria della pelle. Questa adesione ha spianato la strada per l’introduzione della prima opzione di pelle sostenibile per i clienti Bentley, frutto di un innovativo processo di conciatura che utilizza sottoprodotti dell'industria dell'olio d'oliva. Questo processo, noto come Olive Mill Waste Water, permette di produrre pellami conciati senza l’uso di metalli pesanti e altre sostanze dannose, assicurando un impatto ambientale ridotto.

Marc Stang, responsabile dello sviluppo colori e pellami per Bentley Motors, ha espresso con entusiasmo questa nuova fase del marchio: “La pelle è un materiale pregiato e senza tempo, che incarna l'eleganza, la durata e la qualità degli interni Bentley realizzati a mano. Con l’applicazione dei più recenti pellami sostenibili, offriamo una gamma di scelte ancora più vasta ai nostri clienti, in linea con la nostra strategia Beyond100 per la mobilità di lusso sostenibile.”

L’iniziativa di Bentley rappresenta non solo un impegno per l’ambiente, ma anche un invito all’intero settore automobilistico a seguire una strada più responsabile. Grazie a questa nuova partnership con Leather Naturally, Bentley continua a consolidare il suo ruolo di leader nel segmento del lusso, non solo per l’eccellenza dei suoi prodotti, ma anche per il rispetto e la cura dell’ambiente.