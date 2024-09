Bentley Blower Jnr: un'icona del passato rivive in versione elettrica e configurabile on line

La Bentley Blower del 1929 è una delle icone più amate nella storia dell’automobilismo, celebre per il suo design audace e le sue prestazioni straordinarie.

Oggi, grazie a una collaborazione tra Bentley e Hedley Studios (ex The Little Car Company), questa leggenda rivive sotto forma della Bentley Blower Jnr, una riproduzione elettrica in scala all'85% dell'originale sovralimentata, ora configurabile online.

Dopo l'entusiastico debutto alla Monterey Car Week dello scorso anno, dove la Blower Jnr ha attirato l'attenzione di appassionati e collezionisti di tutto il mondo, Bentley e Hedley Studios hanno presentato una serie di opzioni configurabili per rendere questa straordinaria vettura ancora più personale e unica.

La Bentley Blower Jnr, già omologata per l'uso su strada, è stata esposta al pubblico il 15 agosto alla Monterey Car Week in California, rifinita in uno splendido colore Old English White e con interni in pelle Cricket Ball, sotto il nome di "The White Pack". Questo evento ha segnato l'inizio della disponibilità del nuovo configuratore online, che permette ai clienti di creare e ordinare la propria Bentley Blower Jnr completamente personalizzata.

Il nuovo configuratore online di Hedley Studios permette ai clienti di esplorare una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, con migliaia di combinazioni possibili. I clienti possono selezionare tra una varietà di colori per gli interni ed esterni, nonché aggiungere dettagli esclusivi come numeri dipinti a mano e bandiere nazionali sulla carrozzeria, rendendo ogni Bentley Blower Jnr un pezzo unico.

Ma la vera bellezza di questo configuratore risiede nei pacchetti tematici offerti, ciascuno dei quali celebra un momento leggendario nella storia di Bentley. Ad esempio, il “Blue Pack” rende omaggio alla famosa gara di Woolf Barnato contro il Blue Train, una corsa epica dalla Costa Azzurra a Calais, dove Barnato trionfò al volante della sua Bentley Speed Six. Il “Grey Pack”, invece, celebra la Bentley Speed Six che vinse a Le Mans nel 1929 e nel 1930, un'auto che Barnato successivamente trasformò in una coupé stradale con una finitura in grigio canna di fucile.

Solo 250 esemplari della Bentley Blower Jnr saranno disponibili per la configurazione, portando la produzione totale a 349 unità in tutto il mondo. Questo numero include anche i 99 esemplari della First Edition, che sono stati rapidamente esauriti dopo il lancio.

La Bentley Blower Jnr non è semplicemente una replica in miniatura; è un veicolo costruito con la stessa attenzione ai dettagli e lo stesso livello di artigianalità che ci si aspetta da una Bentley. Il progetto è frutto di una stretta collaborazione tra Hedley Studios e la Heritage Collection di Bentley, che ha messo a disposizione l'originale Team Car del 1929 - un veicolo assicurato per 25 milioni di sterline - come riferimento per la progettazione.

Ogni dettaglio della Blower Jnr è stato ricreato con precisione, ridimensionato all'85% rispetto all'originale, ma con specifiche attualizzate per garantire prestazioni moderne. La vettura misura 3,7 metri di lunghezza e 1,5 metri di larghezza, ed è equipaggiata con un motore elettrico da 15 kW (20 CV) montato sull'asse posteriore, che consente una velocità massima di 72 km/h (ridotta a 40 km/h negli Stati Uniti per motivi normativi) e un'autonomia di circa 105 chilometri. A differenza di altre creazioni di Hedley Studios, la Blower Jnr è omologata per l'uso su strada, posizionandosi come una delle city car più sofisticate mai costruite.

Il telaio della Blower Jnr è realizzato in acciaio verniciato, con molle a balestra e ammortizzatori a frizione che garantiscono una guida confortevole e moderna. I freni sono una combinazione di dischi Brembo all'anteriore e tamburi al posteriore, offrendo una forza frenante eccezionale. La carrozzeria, divisa in due sezioni, mantiene il design tradizionale con un telaio in fibra di carbonio rivestito con tessuto impregnato, fedele all'originale.

Il cofano in alluminio, lavorato a mano e dotato di prese d'aria per il raffreddamento, è un tributo al design storico, completato da cinghie di cuoio con fibbie. L'abitacolo offre una disposizione 1+1, con una posizione di guida centrale regolabile e un sedile posteriore per il passeggero. Dettagli come il vano per una borsa da weekend nella parte posteriore, al posto dell'originario serbatoio del carburante, aggiungono un tocco di praticità senza compromessi sullo stile classico.

Il cruscotto della Blower Jnr riproduce fedelmente quello dell'originale, con un pannello in alluminio lavorato a mano. Gli interruttori e i comandi rievocano quelli della Team Car del 1929, come la pompa manuale di pressurizzazione del carburante, ora riadattata come selettore della modalità di guida. Tra le opzioni, i conducenti possono scegliere tra Comfort, Bentley e Sport, ciascuno con una diversa impostazione di potenza.

Nonostante il suo forte richiamo al passato, la Bentley Blower Jnr è dotata delle ultime tecnologie, come un punto di ricarica USB nascosto e un display a doppia funzione che funge sia da schermo per il navigatore satellitare Garmin sia da telecamera di retromarcia. Il sovralimentatore anteriore, un simbolo dell'originale Blower, ospita ora la porta di ricarica per il sistema elettrico.

La Bentley Blower Jnr è molto più di una semplice automobile; è un capolavoro che combina la storia, l'artigianalità e la tecnologia moderna in un'esperienza di guida unica. Con la possibilità di configurarla online, Bentley e Hedley Studios offrono agli appassionati l'opportunità di possedere un pezzo di storia, reso ancora più speciale dalla personalizzazione.