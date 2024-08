BMW Group: continua la crescita in un contesto economico volatile

In un contesto economico caratterizzato da volatilità e incertezze, il BMW Group ha mostrato una notevole capacità di recupero, confermando le previsioni annuali

grazie alla sua vasta gamma di prodotti di interesse. Nei primi sei mesi del 2024, l'azienda ha mantenuto stabili le consegne rispetto all'anno precedente, con un margine EBIT automobilistico dell'8,6%, che sale al 9,6% escludendo l'ammortamento derivante dall'allocazione del prezzo di acquisto relativo a BBA.

Crescita Trainata dai Veicoli Elettrici

Il successo delle vendite è stato fortemente influenzato dai veicoli completamente elettrici (BEV) e dai modelli di fascia alta BMW e BMW M, entrambi con una crescita a due cifre. I marchi BMW, MINI e Rolls-Royce hanno visto un incremento del 24,6% nelle consegne di BEV, con un totale di 190.614 veicoli elettrici consegnati. Il marchio BMW si posiziona al terzo posto a livello mondiale con quasi 180.000 BEV consegnati. Complessivamente, l'azienda ha consegnato 1.213.276 veicoli nei primi sei mesi del 2024.

Risultati Finanziari e Investimenti Strategici

Nonostante l'aumento dei costi di produzione e del personale, così come dei costi dei progetti IT, il BMW Group ha mantenuto un margine EBT del 10,9%, superando l'obiettivo strategico del 10%. L'azienda ha continuato a investire significativamente nella NEUE KLASSE, elettrificazione e digitalizzazione, con spese per la ricerca e sviluppo aumentate del 22,8%, raggiungendo i 4.169 milioni di euro.

Tuttavia, l'EBT del Gruppo per i primi sei mesi è sceso del 14,2%, arrivando a 8.023 milioni di euro, con un utile netto di 5.656 milioni di euro, una diminuzione del 14,6% rispetto all'anno precedente. Questo calo è stato influenzato dall'aumento dei costi e dalla normalizzazione dei mercati globali delle auto usate.

Segmento Automotive e Prospettive Future

Il Segmento Automotive ha registrato un fatturato di 63.009 milioni di euro nei primi sei mesi del 2024, grazie agli elevati volumi di vendita e agli effetti positivi del mix di prodotti. Tuttavia, l'EBIT del segmento è diminuito del 19,2%, attestandosi a 5.394 milioni di euro, a causa dell'aumento dei costi di produzione e delle spese per la ricerca e sviluppo.

Il BMW Group continua a investire nel futuro, con spese in conto capitale che hanno raggiunto i 4.971 milioni di euro, un aumento del 27,1% rispetto all'anno precedente. Nonostante questi investimenti, l'azienda prevede un flusso di cassa libero di oltre 6 miliardi di euro per l'intero anno.

Rafforzamento dell'Innovazione

Il BMW Group rimane impegnato a rafforzare la sua potenza innovativa, con un focus sulla NEUE KLASSE e sull'elettrificazione e digitalizzazione del portafoglio e delle strutture globali. "Stiamo investendo più che mai, soprattutto nei veicoli della NEUE KLASSE e nelle tecnologie innovative", ha dichiarato Walter Mertl, membro del Consiglio di gestione responsabile delle finanze.

Crescita nel Segmento Servizi Finanziari

Nel Segmento Servizi Finanziari, il numero di nuovi contratti di finanziamento del credito e di leasing è aumentato significativamente, raggiungendo le 849.908 unità (+16,5%). Il volume delle nuove operazioni è salito a 31.677 milioni di euro (+18,2%). Tuttavia, l'EBT del segmento è diminuito del 13,1%, influenzato dalla normalizzazione dei mercati delle auto usate.

Previsioni per l'Intero Anno

Il BMW Group conferma le previsioni per l'intero anno, prevedendo una leggera crescita delle consegne a livello globale. L'azienda si aspetta una stabilizzazione dell'economia cinese nel terzo trimestre e un aumento delle vendite nella seconda metà del 2024, grazie alla nuova BMW Serie 5 e alla gamma MINI in espansione.

Nonostante l'aumento dei costi di produzione e fissi, il BMW Group prevede un margine EBIT del segmento automobilistico tra l'8% e il 10% per l'intero anno. Per il segmento motocicli, si prevede un leggero aumento delle consegne con un margine EBIT tra l'8% e il 10%. Il rendimento del capitale proprio nel segmento dei servizi finanziari è previsto tra il 15% e il 18%.