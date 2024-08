BMW Group lancia la produzione di batterie ad alta tensione a livello globale

BMW Group è pronto a inaugurare una nuova era nella mobilità elettrica con l'introduzione della Neue Klasse, che rappresenta una pietra miliare nella produzione di veicoli elettrici.

La chiave del successo di questa transizione risiede nella produzione delle potenti batterie ad alta tensione di sesta generazione, motivo per cui l'azienda sta espandendo significativamente la propria rete di produzione globale. “Stiamo creando cinque impianti in tre continenti per produrre le nostre batterie ad alta tensione di sesta generazione”, ha dichiarato Milan Nedeljković, Membro del Consiglio di Amministrazione per la Produzione di BMW AG. Questa espansione segue il principio del “local for local”, garantendo che la produzione delle batterie sia strettamente connessa a quella dei veicoli per aumentare la resilienza operativa.

Produzione integrata di batterie e veicoli

La Neue Klasse sarà la prima gamma di veicoli a beneficiare delle nuovissime celle cilindriche, una svolta tecnologica che promette miglioramenti significativi in termini di densità energetica, tempi di ricarica e autonomia. Queste batterie saranno prodotte in nuovi impianti situati vicino agli stabilimenti di produzione dei veicoli, riducendo così l'impatto ambientale e aumentando l'efficienza. Attualmente, sono in fase di costruzione impianti di assemblaggio all'avanguardia per le batterie ad alta tensione di sesta generazione a Irlbach-Strasskirchen (Bassa Baviera), Debrecen (Ungheria), Woodruff (vicino a Spartanburg negli Stati Uniti), Shenyang (Cina) e San Luis Potosí (Messico). Questa strategia non solo migliora la sostenibilità, ma garantisce anche la continuità produttiva in caso di eventi geopolitici o economici imprevisti.

Debrecen: Il punto di partenza della Neue Klasse nel 2025

Il nuovo stabilimento di Debrecen, in Ungheria, sarà il primo a produrre i veicoli della Neue Klasse, a partire dal 2025. La produzione delle batterie ad alta tensione e dei veicoli sarà avviata in parallelo, assicurando un lancio coordinato e di successo. Già operativo dall'autunno 2023, il centro di formazione di Debrecen e il centro di comunicazione, attivo dal febbraio 2024, stanno preparando un gran numero di dipendenti per il futuro della produzione. L'inizio regolare della produzione di pre-serie è previsto per la seconda metà del 2025, con i lavori finali sugli edifici in fase di completamento.

Produzione in Germania: Irlbach-Straßkirchen

Il BMW Group ha scelto la Bassa Baviera per la produzione delle batterie ad alta tensione destinate ai modelli Neue Klasse. Il nuovo impianto a Irlbach-Straßkirchen fornirà queste batterie agli stabilimenti automobilistici tedeschi. Il permesso di costruzione è stato ottenuto nell'aprile 2024, e i lavori di edificazione sono iniziati a giugno 2024. L'impianto dovrebbe essere completato entro la fine dell'anno, con l'installazione delle facciate e del tetto. La comunità locale ha sostenuto l'arrivo del BMW Group con una chiara maggioranza in un referendum tenutosi nel settembre 2023.

Shenyang: La produzione cinese della Neue Klasse dal 2026

A partire dal 2026, la produzione della Neue Classe sarà avviata anche in Cina, presso gli stabilimenti della BMW Brilliance Automotive (BBA) a Shenyang. Le batterie ad alta tensione di sesta generazione saranno prodotte localmente per sostenere la produzione dei veicoli. La costruzione del capannone di produzione è stata completata nel novembre 2023, dopo soli 21 mesi di lavori. L'installazione degli impianti e dei macchinari è iniziata nel marzo 2024. Per prepararsi al lancio della Neue Klasse, il BMW Group ha creato la sua più grande rete di ricerca e sviluppo al di fuori della Germania, con strutture a Pechino, Shanghai, Shenyang e Nanchino.

Espansione in Messico: San Luis Potosí

La produzione della Neue Klasse inizierà a San Luis Potosí, in Messico, nel 2027. La costruzione del nuovo impianto di assemblaggio delle batterie ad alta tensione è iniziata nel maggio 2024 e, una volta completato, comprenderà oltre 80.000 metri quadrati di spazio produttivo. L'espansione non riguarda solo l'assemblaggio delle batterie: la carrozzeria dello stabilimento crescerà fino a oltre 90.000 metri quadrati, mentre gli spazi per l'assemblaggio dei veicoli e la logistica aumenteranno di quasi 10.000 metri quadrati. BMW Group è il primo OEM premium a produrre auto completamente elettriche e batterie ad alta tensione in Messico. Inoltre, l'azienda prevede di espandere i sistemi fotovoltaici, raddoppiando l'energia generata dal fotovoltaico per soddisfare oltre il 20% del fabbisogno energetico dello stabilimento.

Stati Uniti: Woodruff e Spartanburg

L'elettromobilità avanza anche nella Carolina del Sud, dove il BMW Group sta costruendo un nuovo impianto a Woodruff. Questo sito, che coprirà un'area di circa 93 ettari, comprenderà un edificio tecnologico, strutture ausiliarie, un centro energetico, un ristorante per il personale, una caserma dei vigili del fuoco e un Talent Campus. L'impianto creerà più di 300 nuovi posti di lavoro e assemblerà le batterie ad alta tensione per le auto elettriche prodotte nel vicino stabilimento di Spartanburg. La cerimonia di inaugurazione del centro di formazione di Woodruff si è svolta nel giugno 2023, segnando l'inizio di un progetto che sarà completato nel 2026.

Innovazione e competenze in Germania: Parsdorf e Monaco

Il BMW Group ha concentrato le sue competenze in materia di batterie nel Cell Manufacturing Competence Centre (CMCC) di Parsdorf, vicino a Monaco. Qui vengono prodotti i prototipi delle batterie, come quelli della Neue Klasse. Il CMCC integra il Battery Cell Competence Centre (BCCC) nel nord di Monaco, dove si svolgono i lavori di sviluppo. Questa stretta collaborazione tra sviluppo, acquisti e produzione garantisce che il BMW Group possa preparare il miglior prodotto possibile per la produzione in serie. Altri impianti di pre-serie e linee pilota per le future batterie ad alta tensione sono situati a Monaco e nelle vicine Parsdorf e Hallbergmoos.