BMW Group rivoluziona la depurazione dei gas di scarico con l’elettricità

BMW Group sta facendo un passo significativo verso la sostenibilità ambientale introducendo un nuovo sistema di depurazione dei gas di scarico alimentato elettricamente nei suoi reparti di verniciatura.

Grazie a questa innovazione, le alte temperature necessarie per la purificazione termica dei gas di scarico delle cabine di verniciatura e delle aree di essiccazione possono ora essere generate utilizzando elettricità anziché gas naturale.

Michele Melchiorre, Head of Production System, Planning, Tool Shop, Plant Construction del BMW Group, ha spiegato: “Per altri processi di verniciatura ad alta intensità energetica, come l'asciugatura dei veicoli e il riscaldamento dell'acqua, esistono già soluzioni per lavorare senza gas naturale. Quindi, la depurazione elettrica dei gas di scarico è l'ultimo passo per il BMW Group per far funzionare i suoi impianti di verniciatura con l'energia rinnovabile in futuro”.

Il sistema di ossidazione termica rigenerativa elettrica (eRTO) rappresenta un'importante svolta tecnologica. Questo processo prevede la combustione di sostanze gassose o vaporose a temperature fino a 1.000° Celsius, utilizzando esclusivamente elettricità. Prima di essere rilasciati nell'atmosfera, i gas di scarico vengono purificati per evitare che i solventi danneggino l'ambiente. Questo avviene facendo passare l'aria attraverso un letto di supporti ceramici, dove i residui di solvente vengono bruciati. Il sistema eRTO consente di depurare i gas di scarico senza l'impiego di combustibili fossili, utilizzando invece energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'utilizzo dell'elettricità per la depurazione dei gas di scarico offre numerosi vantaggi ambientali ed energetici. Il sistema eRTO è installato tra la cabina di verniciatura, il processo di essiccazione e il camino. L'energia termica viene recuperata da un letto ceramico piatto, profondo due metri, che raggiunge temperature fino a 1.000° Celsius e che funge da recuperatore. Le barre di riscaldamento elettriche riscaldano la ceramica circostante e, poiché la maggior parte del calore viene trattenuto e solo piccole quantità fuoriescono, un carico collegato di poche centinaia di kilowatt è sufficiente per far funzionare il sistema.

Il sistema eRTO è stato inizialmente testato nelle operazioni di verniciatura presso lo stabilimento BMW Group di Regensburg. Ulteriori convalide sono in corso presso lo stabilimento BMW Brilliance di Lydia, in Cina, dove un sistema eRTO viene utilizzato per purificare i gas di scarico del sistema di essiccazione dei cofani delle auto. Il primo stabilimento europeo del BMW Group a utilizzare questa tecnologia nelle operazioni di verniciatura di serie è lo stabilimento di Dingolfing, dove la prima di quattro linee di verniciatura è già stata convertita per la depurazione elettrica dei gas di scarico. Altri sistemi di questo tipo sono previsti per la rete di produzione, e il nuovo stabilimento di Debrecen, che entrerà in funzione nel 2025, purificherà i gas di scarico del reparto verniciatura esclusivamente con eRTO.

La transizione verso la depurazione elettrica dei gas di scarico rappresenta un significativo passo avanti nella strategia del BMW Group per la riduzione delle emissioni di CO2 e il miglioramento dell'efficienza energetica. L'adozione del sistema eRTO nei reparti di verniciatura sottolinea l'impegno dell'azienda per la sostenibilità e l'innovazione tecnologica.

BMW Group continua a dimostrare il suo ruolo di pioniere nel settore automotive, integrando soluzioni innovative che promuovono la sostenibilità ambientale. La depurazione dei gas di scarico alimentata elettricamente non solo riduce le emissioni di CO2, ma rappresenta anche un modello di efficienza energetica per l'industria. Con il sistema eRTO, BMW Group si pone all'avanguardia nella trasformazione verso una produzione più pulita e sostenibile, consolidando la sua posizione di leader nel settore automobilistico globale.