BMW Italia: 20 anni di eccellenza culturale con la Prima della Scala

Nel 2025, BMW Italia celebrerà un traguardo significativo: 20 anni di partnership con la Prima della Scala, un evento simbolo della cultura e dell’eccellenza italiana.

L'annuncio, dato da Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia, durante la presentazione de La forza del destino, opera che inaugurerà la stagione scaligera il 7 dicembre 2024, sottolinea l’importanza di un legame unico tra il mondo dell’automotive e quello della cultura.

Un sodalizio tra arte, innovazione e valori condivisi

Dal 2005, BMW Italia è partner della Prima della Scala, consolidando una relazione che mette al centro valori come passione, inclusione e sostenibilità. Questa collaborazione testimonia la visione comune tra BMW e il Teatro alla Scala: valorizzare l’arte come strumento di sviluppo e innovazione culturale.

Massimiliano Di Silvestre ha sottolineato il valore umano di questa partnership: “In un’epoca di tecnologia e digitalizzazione, crediamo nella centralità dell’uomo e nella creazione di comunità fondate sui valori. La partnership con La Scala rappresenta tutto ciò che BMW Italia sostiene: eccellenza, innovazione e attenzione al dettaglio.”

Vent’anni di progetti e iniziative per la cultura

Dalla sua nascita nel 2002, in occasione del lancio della BMW Serie 7, la collaborazione si è evoluta nel tempo. BMW Italia è diventata nel 2016 Socio Fondatore Sostenitore del Teatro, contribuendo a iniziative come “Grandi spettacoli per piccoli” e “La Scala in città”, che hanno portato la cultura musicale nelle scuole e nelle piazze, ampliando il pubblico della lirica.

Un progetto particolarmente significativo è stato Iconic Sounds Electric, nato nel 2023 dalla collaborazione tra gli allievi dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala e il compositore Hans Zimmer, per creare le sonorità distintive dei veicoli elettrici di BMW.

House of BMW: un omaggio a Milano e alla Scala

Nel 2021, BMW ha inaugurato la House of BMW in Via Monte Napoleone, uno spazio dedicato alla cultura e al dialogo, pensato come tributo alla città di Milano e al suo teatro simbolo. In tre anni, oltre 300 mila visitatori hanno partecipato agli eventi e alle attività proposte, rafforzando il ruolo di BMW come promotore di una visione culturale condivisa.

Per il 2025, in occasione della Design Week di aprile, BMW svelerà un nuovo progetto che reinterpreterà il concetto di questo spazio, puntando a consolidare ulteriormente il legame tra il Brand, la città e il mondo della cultura.

Un futuro all’insegna della continuità e dell’innovazione

La partnership tra BMW Italia e il Teatro alla Scala rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra impresa e cultura, capace di creare valore per entrambe le realtà e per il pubblico. Con il 20° anniversario, BMW si prepara a celebrare non solo il passato, ma anche un futuro di eccellenza e innovazione.

Come sottolineato da Di Silvestre, “L’evoluzione della nostra partnership con La Scala dimostra come arte e industria possano collaborare per creare esperienze significative, capaci di lasciare un segno nella società. Il nostro impegno per la cultura proseguirà con la stessa passione che da sempre guida ogni nostra scelta.”