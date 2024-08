BMW M5 Touring: la nuova frontiera dell'ibrido ad alte prestazioni

Nel panorama delle auto sportive di lusso, BMW ha sempre saputo distinguersi con modelli che rappresentano l'equilibrio perfetto tra prestazioni, design e innovazione.

L'ultimo capitolo di questa tradizione è rappresentato dal nuovo BMW M5 Touring, una vettura che promette di ridefinire gli standard della sua categoria grazie a una combinazione unica di potenza ibrida, versatilità e tecnologia avanzata. Presentato in anteprima mondiale durante la Monterey Car Week 2024, il BMW M5 Touring è destinato a conquistare un posto d’onore tra le auto più desiderate del momento.

Un Concetto di Guida Multiforme

La nuova BMW M5 Touring non è solo un’auto sportiva, ma un veicolo pensato per offrire un'esperienza di guida a 360 gradi. Il concetto alla base di questa vettura si basa su una fusione di caratteristiche che permettono un utilizzo senza limiti nella vita quotidiana, unito a una capacità di percorrenza su lunghe distanze che la rende ideale anche per i viaggi più impegnativi. La sua capacità di passare dall'uso cittadino a quello su strada aperta, sfruttando la modalità di guida elettrica, rappresenta uno degli elementi chiave che differenziano il BMW M5 Touring dai suoi concorrenti.

Grazie alla trasmissione M Steptronic a otto rapporti, alla trazione integrale M xDrive e al differenziale attivo M, il BMW M5 Touring è in grado di adattarsi a ogni tipo di condizione di guida, assicurando sempre la massima efficienza e controllo. Questi elementi lavorano in sinergia con la tecnologia del telaio specifica M, calibrata con precisione per esaltare le caratteristiche prestazionali del sistema di propulsione ibrido M HYBRID. Il risultato è un'auto che accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi, offrendo una reattività e una precisione ineguagliabili anche nelle situazioni di guida più dinamiche.

Debutto Mondiale e Lancio sul Mercato

Il debutto della BMW M5 Touring è avvenuto in un contesto di grande prestigio: la Monterey Car Week, uno degli eventi automobilistici più importanti al mondo, che ogni anno attira appassionati e collezionisti da ogni angolo del pianeta. Presentata in anteprima a metà agosto 2024, la vettura ha immediatamente catalizzato l'attenzione del pubblico per le sue linee decise e per le promesse di performance superiori.

Il lancio sul mercato della BMW M5 Touring è previsto per novembre 2024, subito dopo l’inizio della produzione nello stabilimento BMW Group di Dingolfing, in Germania. I mercati principali per questo modello saranno la Germania e gli Stati Uniti, seguiti da Gran Bretagna, Canada e Svizzera. Questi paesi, infatti, rappresentano le aree in cui la domanda di vetture ad alte prestazioni, con una forte componente tecnologica, è particolarmente elevata.

Design Esterno: Un’Evoluzione in Chiave Sportiva

La BMW M5 Touring si distingue immediatamente per il suo design esterno, che rappresenta una nuova interpretazione del linguaggio stilistico tipico dei modelli M ad alte prestazioni. Le proporzioni da Touring si combinano con forme atletiche e superfici dipinte in gran parte nel colore della carrozzeria, creando un aspetto puristico e sofisticato. Un dettaglio distintivo è rappresentato dalla finitura nera solida per il tetto, che aggiunge un tocco di eleganza e raffinatezza al profilo dell'auto.

Il frontale della vettura è caratterizzato da grandi prese d'aria e da una griglia a doppio rene BMW M ridisegnata, illuminata di serie dalla tecnologia BMW Iconic Glow. Questo elemento, unito ai passaruota fortemente svasati e alle spalle muscolose, conferisce al BMW M5 Touring un aspetto imponente e sicuro di sé, sottolineando il suo carattere da auto sportiva di alta gamma. Sul retro, le sottili luci posteriori, che si estendono nelle fiancate, e il diffusore diviso in due sezioni con quattro terminali di scarico integrati, enfatizzano ulteriormente la larghezza e la potenza visiva del veicolo.

Un Motore Ibrido che Combina Potenza e Efficienza

Il cuore pulsante della nuova BMW M5 Touring è il suo sistema di propulsione ibrido M HYBRID, che combina un motore V8 da 4,4 litri con un potente motore elettrico integrato nel cambio M Steptronic. Il motore a combustione, dotato di tecnologia M TwinPower Turbo e di un collettore di scarico a bancate incrociate, sviluppa una potenza massima di 585 CV e una coppia di 750 Nm, assicurando prestazioni esaltanti in ogni condizione.

Il motore elettrico, basato sulla quinta generazione della tecnologia BMW eDrive, aggiunge ulteriori 197 CV, portando la coppia complessiva a un livello impressionante grazie a un sofisticato sistema di pre-ingranamento brevettato da BMW. Questo sistema permette di erogare una potenza istantanea, disponibile già al minimo tocco dell'acceleratore, garantendo una risposta pronta e lineare lungo tutto l'arco di utilizzo del motore. Il BMW M5 Touring è inoltre in grado di raggiungere una velocità massima di 250 km/h, che può essere aumentata a 305 km/h con l'opzione M Driver’s Package.

Uno degli aspetti più interessanti del sistema di propulsione ibrido è la possibilità di guidare esclusivamente con l'energia elettrica a velocità fino a 140 km/h, grazie alla batteria ad alta tensione da 18,6 kWh. Questa batteria consente un'autonomia elettrica compresa tra i 61 e i 67 chilometri nel ciclo WLTP, rendendo il BMW M5 Touring una scelta ecologica per la guida quotidiana, senza rinunciare alle prestazioni. Il sistema di ricarica supporta la ricarica in corrente alternata fino a 11 kW, permettendo tempi di ricarica rapidi e una gestione efficiente dell'energia.

Dinamiche di Guida Superiore Grazie alla Tecnologia del Telaio M

La BMW M5 Touring non è solo potente, ma offre anche una dinamica di guida che lo pone al vertice del suo segmento. La rigidità della carrozzeria è stata ulteriormente migliorata rispetto ai modelli precedenti, grazie all'adozione di una serie di rinforzi strutturali, inclusi una piastra di irrigidimento tra la torretta e la paratia, rinforzi tra la torretta e la parte anteriore e ulteriori elementi di rinforzo nella parte posteriore del veicolo. Questi miglioramenti strutturali contribuiscono a una maggiore precisione di guida e a una migliore stabilità in tutte le condizioni.

Il sistema di sospensioni, basato su un asse anteriore a doppio braccio oscillante e un asse posteriore a cinque bracci, è stato progettato con una cinematica ed elastocinematica specifiche per questo modello. Le sospensioni adattive M, di serie, sono dotate di ammortizzatori controllati elettronicamente, che possono essere regolati individualmente su ciascuna ruota per ottimizzare la connessione con la strada e massimizzare l'equilibrio tra potenza dinamica e comfort di marcia.

La trazione integrale M xDrive, insieme al differenziale attivo M, offre un controllo senza precedenti su qualsiasi tipo di superficie stradale, mentre i freni M Compound di serie garantiscono una potenza di arresto adeguata alle prestazioni della vettura. Per chi desidera un controllo ancora maggiore, è disponibile l'opzione dei freni M Carbon ceramici, che offrono due impostazioni di sensibilità del pedale e una risposta ancora più pronta.

Tecnologia Avanzata per la Sicurezza e il Comfort

La nuova BMW M5 Touring è equipaggiato con una vasta gamma di sistemi di assistenza alla guida, che elevano ulteriormente la sicurezza e il comfort durante la guida. Tra questi, il sistema di avviso di collisione frontale, l'avviso di uscita di corsia con assistenza alla sterzata, l'assistente all'evasione e l'assistente alla vigilanza sono di serie. Per chi cerca il massimo in termini di tecnologia, il Driving Assistant Professional offre funzionalità avanzate come l'assistente alla guida e al controllo della corsia, il controllo automatico della velocità di crociera e la rilevazione dei semafori.

Il Parking Assistant Professional, opzionale, consente di parcheggiare e manovrare l'auto tramite smartphone, anche dall'esterno del veicolo. Queste caratteristiche rendono il BMW M5 Touring non solo una macchina da corsa per la strada, ma anche un’auto pratica e sicura per l'uso quotidiano.

Un’Esperienza di Guida Personalizzabile

La BMW M5 Touring è stata progettata per offrire un'esperienza di guida altamente personalizzabile, grazie al pannello di controllo specifico M situato sulla console centrale. Questo pannello consente ai conducenti di accedere direttamente alle impostazioni del sistema di propulsione, della funzione Drivelogic, del telaio, dello sterzo e del sistema frenante. Due configurazioni personalizzate possono essere richiamate tramite i pulsanti M sul volante, permettendo ai guidatori di adattare l'auto alle proprie esigenze in qualsiasi momento.

Il pulsante M HYBRID consente di scegliere tra diverse modalità operative del sistema di propulsione, tra cui la modalità ibrida standard, la modalità elettrica pura e la modalità eControl, che ottimizza la rigenerazione dell'energia frenante. Inoltre, con l'opzione M Drive Professional, sono disponibili le modalità Dynamic e Dynamic Plus, progettate per mantenere le prestazioni a un livello costantemente elevato o per generare esplosioni di potenza massima su strade di campagna o piste da corsa.

Un Cockpit da Auto Sportiva di Lusso

All'interno,la BMW M5 Touring offre un cockpit orientato al conducente, che esprime un'autentica atmosfera da auto da corsa. Il volante in pelle M di nuovo design e i sedili multifunzione M sono solo alcuni degli elementi che contribuiscono a creare un'esperienza di guida esclusiva e premium. Il display curvo BMW e l'Head-Up Display BMW, entrambi di serie, forniscono tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e intuitivo, mentre il sistema di illuminazione interna specifica M e il sistema audio surround Bowers & Wilkins offrono un comfort e un intrattenimento di altissimo livello.

La capacità di carico del BMW M5 Touring può essere ampliata da 500 a 1.630 litri, rendendo questa vettura non solo una sportiva di lusso, ma anche un'auto pratica per chi ha bisogno di spazio per i bagagli o per altre esigenze quotidiane. La ricarica è resa semplice e veloce grazie al Comfort Access di serie e all'operazione automatica del portellone posteriore, mentre il gancio traino opzionale consente di trasportare rimorchi fino a 2.000 kg.

Innovazione Digitale e Connettività

La BMW M5 Touring integra l'ultima versione del BMW iDrive, basata sul BMW Operating System 8.5, progettato per un funzionamento intuitivo delle funzioni del veicolo tramite touchscreen e linguaggio naturale. La dotazione di serie include anche il BMW Live Cockpit Professional, con sistema di navigazione BMW Maps e funzione Augmented View. Un sistema di antenna compatibile con il 5G garantisce una connettività ottimale, permettendo l'utilizzo di servizi digitali come lo streaming video e il gaming in auto.

L'integrazione con gli smartphone è fluida grazie al supporto per Apple CarPlay® e Android Auto™, mentre l'opzione di utilizzare una eSim personale e una serie di opzioni di personalizzazione sbloccate dal BMW ID e dall'App My BMW offrono un’esperienza digitale all’avanguardia.