BMW Motorrad e VAGABUND presentano la BMW CE 02 x VAGABUND

BMW Motorrad ha collaborato con il Design & Makers Studio VAGABUND di Graz per presentare una nuova e affascinante interpretazione della BMW CE 02, battezzata BMW CE 02 x VAGABUND.

Questo progetto unico nasce dall'incontro tra il design futuristico del modello originale e una serie di elementi retrò, creando un veicolo elettrico urbano che fonde innovazione e tradizione con un tocco creativo distintivo.

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con BMW Motorrad Austria a Salisburgo, e rappresenta un esempio perfetto della capacità di VAGABUND di reinterpretare prodotti esistenti in modo innovativo. Paul Brauchart, fondatore e amministratore delegato di Vagabund Moto GmbH, ha descritto il concetto alla base del progetto come "retro-futuro", un approccio che combina il design all’avanguardia della CE 02 con dettagli che richiamano atmosfere vintage, offrendo un'esperienza visiva familiare ma sorprendente.

La BMW CE 02 x VAGABUND non è solo un capolavoro di design, ma anche un mezzo funzionale pensato per un pubblico giovane e dinamico. Tra i dettagli più affascinanti troviamo l'integrazione della "OB-4 Magic Radio" di Teenage Engineering, che aggiunge un elemento musicale al veicolo, riflettendo la filosofia creativa e moderna del progetto. Un altro tocco originale è rappresentato dal "scarico elettrico", un elemento stilistico che funge anche da spazio pratico per riporre un ombrello, un’aggiunta che sottolinea l’attenzione ai dettagli e alla funzionalità.

Il taser da corsa con nastro adesivo per skateboard e altri elementi di design accentuano il carattere sportivo e urbano di questo eParkourer, rendendolo un vero e proprio eye-catcher nelle strade cittadine. La confezione della moto, alta ben 3,6 metri, rappresenta un ulteriore richiamo visivo che si integra perfettamente nel concetto generale, enfatizzando l’originalità e l’estetica fuori dagli schemi di questo veicolo.

Con la BMW CE 02 x VAGABUND, BMW Motorrad e VAGABUND offrono un esempio eccellente di come la personalizzazione possa trasformare un veicolo in un'opera d'arte, capace di catturare l’immaginazione e soddisfare le esigenze della mobilità moderna. Questo progetto non solo arricchisce la scena della customizzazione, ma rappresenta anche un invito a esplorare nuove frontiere nel design e nella funzionalità dei veicoli elettrici urbani.