Carlos Tavares al volante della nuova Alfa Romeo Junior 280 Veloce debutta al Caramulo Motorfestival 2024

Il Caramulo Motorfestival 2024, uno degli eventi automobilistici più attesi del Portogallo, ha visto la partecipazione di Alfa Romeo come Sponsor Ufficiale, con un'anteprima nazionale assoluta.

La celebre casa automobilistica italiana ha presentato la nuova Alfa Romeo Junior 280 Veloce, segnando il ritorno nel competitivo segmento B. La compatta sportiva ha conquistato la scena con una livrea speciale ispirata alla bandiera portoghese, realizzata dal Centro Stile Alfa Romeo per omaggiare il motorsport.

Alla guida della Junior 280 Veloce durante la leggendaria “Michelin Historic Hill Climb” si è distinto Carlos Tavares, CEO di Stellantis e pilota di grande esperienza. Tavares ha messo in risalto non solo le prestazioni entusiasmanti della vettura, ma anche l'eccellente dinamica di guida, risultato dell'ingegneria italiana che ha dato vita a progetti iconici come l'Alfa Romeo 4C, 8C e la gamma Quadrifoglio.

Oltre alla Junior, l'evento ha visto la partecipazione della Giulia Quadrifoglio Super Sport da 510 CV, edizione limitata che rende tributo alla vittoria Alfa Romeo nella Mille Miglia del 1928. Sullo stand Alfa Romeo erano esposte anche la Tonale Tributo Italiano e altri modelli classici e sportivi appartenenti all'Alfa Romeo Clube Portugal.

Tra le novità tecniche della Junior 280 Veloce, si evidenziano il motore elettrico da 280 CV e il differenziale autobloccante TorSen di quarta generazione, che garantiscono un’agilità senza pari. Le soluzioni tecniche avanzate, come lo sterzo calibrato per la massima precisione e l'assetto ribassato di 25 mm, offrono un'esperienza di guida unica. Il sistema frenante, con dischi da 380 mm e pneumatici specifici per veicoli elettrici ad alte prestazioni, completano il pacchetto.

Un evento che non ha lasciato indifferenti gli appassionati, grazie anche alla presenza di modelli storici come la 1900C SS del 1956 e la Giulietta Spider Veloce del 1961. Il Caramulo Motorfestival si conferma ancora una volta come punto di riferimento per il mondo dell'automobilismo storico e contemporaneo.