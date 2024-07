Citroen Drive Ischia Electric: mobilità sostenibile per Ischia

Citroën, in collaborazione con il Comune di Ischia, lancia il progetto “Citroën Drive Ischia Electric”, una nuova iniziativa che promuove la mobilità sostenibile nel Golfo di Napoli.

Questo progetto riflette l'impegno di Citroën nel processo di transizione energetica e nel rispetto dell'ambiente, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei residenti e dei turisti dell’isola.

Il progetto, inaugurato in occasione della Festa di Sant’Anna, include la disponibilità per il Comune di una flotta di quattro Citroën Ami - 100% ëlectric e una Citroën Ë-C4 elettrica. Questi veicoli sono stati scelti per soddisfare le esigenze degli enti istituzionali locali, garantendo spostamenti fluidi, silenziosi e senza emissioni di CO2. L’iniziativa prevede l’utilizzo dei veicoli nelle attività quotidiane, sia nel centro abitato che nelle aree costiere e lungo le strade minori dell’isola.

L'iniziativa è un segno tangibile del continuo impegno di Citroën verso la sostenibilità ambientale e l'accessibilità della mobilità elettrica. Vincenzo Ferrandino, sindaco di Ischia, ha dichiarato: “Il nostro Comune, da tempo impegnato nella tutela e salvaguardia dell'ambiente, è orgoglioso di partecipare a questa iniziativa green. Grazie a Citroën per averci offerto questa significativa opportunità di collaborazione per la sostenibilità. Le vetture ricevute verranno impiegate dai settori chiave dell'amministrazione, come la Protezione Civile e la Polizia Municipale, per sopralluoghi tecnici e attività di rappresentanza, dimostrando il nostro impegno verso l'ambiente. Inoltre, sfrutteremo la nostra ampia rete di colonnine di ricarica elettrica, promuovendo così un esempio positivo per tutti”.

Giovanni Falcone, Managing Director di Citroën Italia, ha sottolineato l'importanza del progetto: “Abbiamo una forte convinzione in questo progetto, poiché riflette perfettamente la nostra visione di una mobilità futura sempre più sostenibile e responsabile. Puntiamo ad ampliare la nostra gamma di veicoli a basse emissioni, con l'obiettivo di elettrificare il 100% dei nostri modelli. Vogliamo anche sensibilizzare i cittadini sull'importanza del loro contributo per migliorare il nostro pianeta. Il progetto Citroën Drive Ischia Electric è un esempio perfetto di come una collaborazione sinergica tra pubblico e privato possa trasformare lo status quo. L'offerta elettrica di Citroën risponde a questa missione, adattandosi sia alle esigenze quotidiane dell'amministrazione locale che alle necessità di sostenibilità di questa splendida isola. Questo progetto si inserisce in un'iniziativa istituzionale più ampia che ha già coinvolto altre isole, come La Maddalena, Ponza e Carloforte, dimostrando una grande sensibilità ambientale in linea con il nostro percorso di elettrificazione”.

Ciro Veneruso, CEO di Autouno Group, ha espresso il proprio orgoglio nel contribuire a un progetto così significativo: “Siamo orgogliosi di contribuire a un progetto così significativo per lo sviluppo della mobilità sostenibile e di promuovere scelte sempre più eco-friendly. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per il nostro pianeta attraverso azioni rispettose dell'ambiente e la tutela del territorio. Con la flotta Citroën ci impegniamo a preservare la bellezza incontaminata di Ischia. È atto dovuto nei confronti dei nostri figli e delle generazioni che verranno. Noi di Autouno Group siamo in prima linea nella promozione della mobilità elettrica: basti pensare che nelle nostre sedi abbiamo oltre 20 colonnine di ricarica, simbolo di un impegno concreto che spero possa essere anche di ispirazione per altre aziende del settore”.

L'introduzione della flotta elettrica rappresenta un passo significativo verso la mobilità sostenibile sull'isola di Ischia. Questo progetto non solo riduce le emissioni di CO2, ma promuove anche una cultura del rispetto ambientale tra residenti e turisti. La disponibilità di veicoli elettrici per le attività istituzionali quotidiane dimostra come sia possibile coniugare efficienza e sostenibilità, migliorando al contempo la qualità della vita e proteggendo il prezioso patrimonio naturalistico dell'isola.

Citroën Drive Ischia Electric è un esempio concreto di come la collaborazione tra pubblico e privato possa portare a risultati tangibili nella lotta contro l'inquinamento e nella promozione della sostenibilità. Con questa iniziativa, Citroën dimostra ancora una volta il suo impegno verso una mobilità più verde e accessibile, contribuendo a preservare la bellezza naturale di Ischia per le future generazioni.