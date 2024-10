Citroen e-C3 eletta “Voiture Verte” dell’Anno 2024 e Pierre Leclercq premiato per il design innovativo

Citroen continua a distinguersi nel panorama della mobilità sostenibile con la nuova e-C3, che è stata eletta “Voiture Verte” dell’Anno 2024 dalla redazione di Auto-Moto.

Questo riconoscimento, ottenuto durante il prestigioso Grand Prix Auto-Moto, testimonia l'approccio innovativo di Citroën alla mobilità elettrica, che unisce design audace, comfort e accessibilità economica.

La Citroen e-C3 si impone come un veicolo di riferimento per la transizione ecologica grazie alla sua autonomia superiore a 440 km in ciclo urbano e a una capacità di ricarica rapida che permette di rigenerare fino all'80% della batteria in soli 26 minuti grazie alla tecnologia da 100 kW. Con un prezzo di listino a partire da 23.900 euro, la e-C3 rappresenta una soluzione concreta e competitiva per chi desidera passare all’elettrico, dimostrando come Citroën sia impegnata nel rendere la mobilità sostenibile accessibile a tutti. Inoltre, il brand ha già annunciato una versione ancora più economica, prevista per il 2025, che allargherà ulteriormente il pubblico di riferimento.

Pierre Leclercq, Head of Design Citroën, premiato con il Premio d’Argento

Oltre al successo della e-C3, Citroen ha celebrato un altro prestigioso riconoscimento: Pierre Leclercq, Head of Design del marchio, è stato insignito del Premio d’Argento come “Personalità dell’Anno” 2024. La giuria ha elogiato il lavoro di Leclercq, che ha saputo reinventare la C3, rendendola un’auto moderna, accessibile e di grande appeal. La capacità di combinare un design innovativo con un forte richiamo alla tradizione Citroën ha giocato un ruolo chiave nella conquista di questo premio.

Leclercq, visibilmente emozionato durante la premiazione, ha dichiarato: «Sono onorato di ricevere questo premio, che riconosce il lavoro svolto sulla nuova C3. Il nostro obiettivo era creare un'auto che incarnasse l’audacia e il DNA di Citroën, rendendola al contempo accessibile e innovativa.»

Un riconoscimento all’avanguardia Citroen

I riconoscimenti ricevuti dalla e-C3 e da Pierre Leclercq confermano la leadership di Citroën nella mobilità elettrica e nella progettazione automobilistica. La giuria del Grand Prix Auto-Moto, composta da esperti del settore, ha voluto premiare l'impegno del marchio nel rivoluzionare il concetto di veicolo elettrico, rendendolo accessibile e allo stesso tempo dotato di tecnologie avanzate che garantiscono comfort e prestazioni elevate.

Grazie a questi premi, Citroen rafforza ulteriormente la sua posizione sul mercato europeo, distinguendosi per audacia e capacità di innovare, offrendo soluzioni concrete per la mobilità del futuro.