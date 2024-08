Dacia domina il mercato italiano: 7 mesi di leadership nel 2024

Dacia continua a dominare il mercato automobilistico italiano, chiudendo luglio 2024 con una solida posizione di leadership.

Con 9.870 veicoli consegnati nel solo mese di luglio, il brand ha raggiunto una quota di mercato del 7%, assicurandosi il terzo gradino del podio nel mercato italiano. Da inizio anno, Dacia ha venduto 63.350 unità, registrando una crescita del 14,9% rispetto al 2023, con oltre 8.000 immatricolazioni in più. La quota di mercato totale per il periodo è stata del 5,6%.

Il successo di Dacia è particolarmente evidente nel segmento dei clienti privati, dove ha consolidato la sua posizione di marchio più scelto in assoluto nel 2024. A luglio, Dacia ha consegnato 9.155 unità a clienti privati, raggiungendo una quota di mercato dell’11,8%. Questo risultato ha portato il totale dei primi sette mesi a 57.854 unità, con una quota di mercato del 10,2% e una crescita del 14,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Una delle chiavi del successo di Dacia è la preferenza dei clienti per le auto alimentate a turbo GPL, che rappresentano il 74,5% delle unità consegnate da inizio anno, circa tre su quattro. Questa tendenza dimostra la fiducia dei consumatori nelle soluzioni di alimentazione economiche e sostenibili offerte dal marchio.

Dacia Sandero continua a essere l'auto più scelta dai clienti privati italiani, con una crescita del 34% rispetto ai primi sette mesi del 2023. La gamma Sandero è stata recentemente rinnovata con il Model Year 2024, arricchendo la dotazione e gli standard di sicurezza, il che ha contribuito significativamente al suo successo. Sandero rappresenta oggi il 63% delle unità Dacia consegnate in Italia.

Il modello Duster, in attesa del debutto della nuova generazione a settembre, rappresenta circa il 30% delle vendite di Dacia in Italia. Nonostante il passaggio alla nuova generazione, il Duster occupa la seconda posizione nel segmento B SUV per clienti privati nei primi sette mesi del 2024.

La Dacia Spring, compatta e 100% elettrica, ha conquistato saldamente il secondo posto nel segmento A delle auto elettriche vendute a privati. La nuova generazione della Spring è stata presentata da poche settimane e ha già ottenuto numerosi ordini grazie a un listino competitivo che offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Le consegne della nuova Spring inizieranno ad ottobre, quando debutterà ufficialmente in Italia.

Il multispazio Jogger, disponibile anche in versione a 7 posti, è stato anch'esso rinnovato con il Model Year 2024, migliorando la dotazione tecnologica e di sicurezza. Questo modello ha continuato a crescere in popolarità tra i clienti, conquistando il primo posto nel segmento C (esclusi i SUV) per i clienti privati nei primi sette mesi del 2024.

Il successo di Dacia nel mercato italiano è il risultato di una strategia ben mirata, che combina l'offerta di veicoli accessibili, efficienti e tecnologicamente avanzati. La crescita costante delle vendite e la fiducia dei clienti privati sono testimonianze della solidità del brand e della sua capacità di rispondere alle esigenze dei consumatori italiani. Con l'arrivo delle nuove generazioni di Duster e Spring, e il continuo apprezzamento per i modelli Sandero e Jogger, Dacia è destinata a mantenere e rafforzare la sua posizione di leadership nel mercato automobilistico italiano.