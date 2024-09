Dacia sfida il mercato italiano: +14% ad agosto e primato tra i privati

Dacia si conferma protagonista assoluta del mercato automobilistico italiano, registrando una crescita impressionante ad agosto 2024 nonostante la contrazione generale del settore.

Mentre il mercato delle auto nuove in Italia ha segnato una flessione del 13,4%, il marchio franco-rumeno ha messo a segno un +14% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, con oltre 5.000 unità immatricolate e una quota di mercato complessiva del 6,5%. Questo risultato è ancor più significativo nel segmento dei privati, dove Dacia ha visto un incremento del 18% in volume, raggiungendo una quota di mercato dell'11%.

La performance di agosto ha rafforzato ulteriormente il successo di Dacia da inizio anno, con una crescita dei volumi del 14,6% rispetto al 2023 e una quota di mercato sui clienti privati del 10,3%. Un dato che conferma l’appeal del marchio tra gli automobilisti italiani, che apprezzano sempre di più le sue proposte di qualità a prezzi competitivi.

Uno dei principali motori di questa crescita è stato il successo della gamma alimentata a GPL, particolarmente apprezzata in Italia. Le vendite di modelli Dacia a GPL sono aumentate del 25% rispetto all'anno precedente, e ben tre vetture su quattro vendute in Italia sono alimentate con questa motorizzazione, un segnale chiaro della crescente attenzione degli automobilisti verso soluzioni più economiche e meno inquinanti.

Il modello di punta della casa, la Sandero, continua a dominare il mercato dei privati, confermandosi come l'auto straniera più venduta in Italia. Da inizio anno, la Sandero rappresenta oltre il 62% delle vendite di Dacia, con un aumento del 33% rispetto al 2023. Questo risultato ribadisce la popolarità della city car, che offre praticità, efficienza e un design moderno a un prezzo imbattibile.

Il SUV Duster, uno dei modelli più iconici della gamma Dacia, mantiene saldamente il suo posto tra i B SUV più venduti, anche in vista del lancio della terza generazione previsto per settembre 2024. La nuova versione di Duster, che introdurrà la motorizzazione full hybrid, è attesa con grande interesse dal pubblico, confermando la capacità di Dacia di rispondere alle esigenze del mercato con soluzioni innovative e sostenibili.

Anche la city car elettrica Dacia Spring, nonostante sia in fase di transizione verso una nuova generazione, si conferma l’auto elettrica straniera di segmento A più venduta in Italia dall’inizio dell’anno. Questo modello, grazie al suo prezzo competitivo e alla sua praticità, continua a essere una delle scelte preferite per chi cerca una mobilità urbana a zero emissioni.

Il multispazio Jogger, pensato per chi ha bisogno di spazio e versatilità, è un altro punto di forza della gamma Dacia. Si è affermato come l’auto più scelta dai privati nel segmento C (che include station wagon, MPV e multispazio), grazie alla sua capacità di combinare praticità e comfort, rendendolo il veicolo ideale per le famiglie italiane.

In un contesto di mercato complesso, Dacia dimostra di saper interpretare le esigenze degli automobilisti italiani, offrendo modelli accessibili, efficienti e in linea con le tendenze del momento, come l’alimentazione a GPL e le motorizzazioni ibride. Il successo ottenuto ad agosto consolida la posizione del marchio nel panorama automobilistico italiano, proiettandolo verso nuovi traguardi nei mesi a venire.