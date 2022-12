DS design studio ha ideato un incredibile girello per il piccolo Leo Vergne

DS Automobiles presenta un girello unico per un'opportunità unica.

Offerto a Leo Vergne, figlio di Jean-Éric Vergne, per il suo primo Natale, questo girello è stato progettato da DS DESIGN STUDIO PARIS con una specifica unica .

Questo girello porta il linguaggio di design dell'esclusiva DS 4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE + di Jean-Éric Vergne. Il colore Grigio Antracite Satinato e il nero laccato sono combinati con elementi grafici orizzontali che rimandano ad un’idea di velocità.

Nella parte anteriore, tre moduli di illuminazione e una griglia con la brandizzazione DS, sono stati progettati con un badge personalizzato "LEO". I cerchi di grande diametro giocano con il look dei cerchi di DS 4 E-TENSE 225 con alternanza di Laccato Nero e Grigio Antracite Satinato.

Il sedile è rivestito in Alcantara® con cuciture Gold e Carmine, come il volante completamente rivestito in pelle e cucito con lo stesso filo Gold e Carminio utilizzato nelle versioni PERFORMANCE LINE di DS 4, con marcatura a ore 12 utile per una guida dinamica.

Leo Vergne troverà il suo girello sotto l'albero di Natale con i migliori auguri di DS Automobiles!

L'esclusiva DS 4 E-TENSE 225 PERFORMANCE LINE di Jean-Éric Vergne +

Il campione di Formula E 2019 e 2020 Jean-Éric Vergne guida una DS 4 E-TENSE 225 il cui design è stato personalizzato da DS DESIGN STUDIO PARIS. Nella sua versione più dinamica PERFORMANCE LINE +, DS 4 presenta interni in Alcantara® impreziositi da un volante in pelle traforata con inserto in carbonio forgiato, completo di un esclusivo battitacco con la firma del doppio campione.

La personalizzazione degli esterni è il risultato del lavoro svolto da DS DESIGN STUDIO PARIS. Con questo progetto, il team si è impegnato a ricreare fedelmente quanto indicato dal pilota, rendendo questa versione, unica, “raffinata e armoniosa". Il trattamento bi-colore combina sottilmente un inedito grigio antracite satinato con un nero lucido sul tetto che si estende al cofano, una novità su una DS di serie.

Il tutto è impreziosito dalle finiture in carbonio applicate al battitacco, al paraurti posteriore e allo splitter anteriore. La grafica a linee nere sottolinea la natura sportiva di questa DS 4. Il badge del cofano presenta il logo "JEV", che firma questo design esclusivo.

Questa DS 4 ha un propulsore ibrido plug-in da 225 cavalli. DS 4 E-TENSE 225 beneficia dell'esperienza di DS PERFORMANCE e dei suoi quattro titoli (Piloti e Team) vinti nei campionati di Formula E 2019 e 2020, consentendole di raggiungere fino a 62 km in modalità a emissioni zero sul ciclo combinato WLTP.