Federauto critica il programma automotive di Von Der Leyen

«Complimenti e auguri a Ursula Von Der Leyen per la sua rielezione alla presidenza della Commissione europea

che, però, sembra essersi materializzata sotto cattivi auspici per il processo di decarbonizzazione dei trasporti, che la rinnovata leader dell'Unione, proclama invece di voler sostenere». Lo ha dichiarato il presidente di FEDERAUTO, Massimo Artusi, commentando il voto per il Presidente della Commissione UE.

«Nell’ambito di dichiarazioni programmatiche che in materia di Green Deal Automotive sono apparse sommarie e nelle quali, si noti bene, il trasporto merci e la logistica sono del tutto assenti (nemmeno un vago accenno)», ha continuato Artusi, «vengono prima riconfermati gli irrealistici target per lo stop ai motori endotermici e viene poi limitata ai carburanti sintetici (gli E-Fuel, va ricordato, graditi dai tedeschi) la timida apertura alla neutralità tecnologica concessa per le autovetture, nonostante sia ormai acclarato che l’unica strada per ottenere realisticamente una decarbonizzazione completa ed effettiva del trasporto richiede l’impiego di tutti i vettori rinnovabili, a partire dai biocarburanti (riguardo ai quali l’Italia è all’avanguardia, tecnica e produttiva, e che ci consentirebbero l’indipendenza energetica). I biocarburanti, pur esprimendo l’esempio più virtuoso di economia circolare, “miglior pratica” giustamente richiamata nel programma del Presidente, vengono inspiegabilmente del tutto ignorati».

«Temiamo che questo slalom ideologico tra i paletti del realismo», ha detto ancora Artusi, «abbia avuto l’unica volontà di sollecitare i voti che le servivano per conservare l’ambito ruolo al vertice dell’Unione, vanificando in pratica il principio della “neutralità tecnologica” enunciato nel suo stesso programma».

«Si tratta di un approccio che genera nei fatti scelte non funzionali per l'economia europea», ha continuato Artusi. «Per parte nostra siamo decisi a insistere con tutte le nostre forze e in tutte le sedi, nazionali e internazionali, affinché la Commissione europea non perseveri nell'errore di una continuità ideologica che non aiuta la decarbonizzazione, danneggia i cittadini, deprime l'industria e infine distrugge posti di lavoro».

«Ci auguriamo, naturalmente, che nel proseguimento dell'azione della Commissione, Ursula Von Der Leyen ci smentisca con i fatti», ha concluso Artusi. «Già l'anno prossimo la Commissione sarà chiamata a produrre opportune proposte per promuovere i carburanti rinnovabili (tutti!) per il trasporto pesante. Ci auguriamo che, per quella data, le forze politiche più sensibili a una decarbonizzazione pragmatica e non ideologica, riescano a “raddrizzare il volante” in tempo “rimettendoci in carreggiata” da una traiettoria mal orientata. In questo avranno il nostro pieno, costante, incessante sostegno».