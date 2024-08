Fiat, Volkswagen e Mercedes-Benz le auto usate preferite dagli italiani nel 2024 Occhiello:

Il mercato delle auto usate continua a catturare l'attenzione degli automobilisti italiani, con Fiat, Volkswagen e Mercedes-Benz che dominano le preferenze nel primo semestre del 2024.

Secondo uno studio condotto da CarVertical, azienda leader nella raccolta e analisi di dati per il settore automobilistico, la Fiat 500 si conferma la regina indiscussa del mercato dell’usato, rappresentando il 3,7% di tutti i veicoli controllati sulla piattaforma.

Nonostante un leggero calo rispetto al 2023 (dal 5,1% al 3,7%), la Fiat 500 mantiene saldamente il primo posto tra le auto più desiderate dagli italiani. Subito dopo troviamo la Volkswagen Golf (2,9%) e la Mercedes-Benz Classe A (2,7%), seguite dalle italianissime Alfa Romeo Giulietta (2,7%) e Alfa Romeo Stelvio (2,6%). Una novità interessante è l’entrata nella top ten della Land Rover Range Rover, che con un 1,7% si fa notare tra le scelte degli acquirenti.

Oltre ai classici modelli, il report mette in luce una significativa crescita di popolarità per la Mini Countryman, che ha visto un incremento dell’85,3% nelle ricerche. Anche SUV come la Volkswagen T-Roc (+81%), Audi Q2 (+61,1%) e Q3 (+59,4%) non sono da meno, segno che gli italiani stanno sempre più orientandosi verso vetture spaziose e versatili.

Tuttavia, la popolarità non sempre va di pari passo con la qualità. Il rapporto di carVertical evidenzia come modelli molto diffusi sul mercato dell’usato, come l'Alfa Romeo Stelvio, la Giulietta e la stessa Fiat 500, siano spesso vittime di frodi sul chilometraggio. Questo fenomeno, noto come "rollback", rappresenta un rischio concreto per gli acquirenti, rendendo ancora più importante effettuare controlli approfonditi prima di acquistare un’auto usata.

Sul fronte dei prezzi, il mercato sembra avviarsi verso una stabilizzazione, con una leggera ma costante riduzione dei costi, dovuta principalmente alla ripresa della produzione di auto nuove. Questa tendenza contribuisce a un maggiore afflusso di veicoli sul mercato dell’usato, migliorando l’offerta disponibile per i consumatori.

Il 2024 si sta rivelando un anno di conferme ma anche di interessanti cambiamenti nel panorama dell’auto usata in Italia. Per chi è alla ricerca di un nuovo veicolo, la scelta è ampia e variegata, ma è essenziale prestare attenzione alla trasparenza e all'affidabilità del venditore, per evitare spiacevoli sorprese lungo la strada.