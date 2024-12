Ford Transit: sicurezza Platinum Euro NCAP per l’intera gamma 2024

Ford Pro raggiunge un nuovo traguardo nella sicurezza dei veicoli commerciali: l’intera gamma Ford Transit ha ottenuto la prestigiosa valutazione Platinum assegnata da Euro NCAP.

Questo riconoscimento, il più alto livello di sicurezza certificato dall'ente indipendente, sottolinea l’impegno di Ford Pro nella protezione di conducenti e carico, elemento cruciale per le aziende.

Il risultato segue i premi Platinum già conquistati dal Transit Custom, Transit Connect e Transit Courier nel 2023, posizionando Ford Pro come leader nella sicurezza dei veicoli commerciali. Hans Schep, General Manager di Ford Pro Europa, ha commentato: “La sicurezza è un elemento fondamentale per le aziende, e la valutazione Platinum di Euro NCAP per l'intera famiglia Transit dimostra l'impegno costante di Ford Pro nel proteggere sia i conducenti sia il carico”.

Tecnologie avanzate per la sicurezza

La nuova generazione di Transit, introdotta dal 2024, è stata sottoposta ai più rigorosi test previsti dai protocolli Euro NCAP. Grazie a un pacchetto di tecnologie avanzate di assistenza alla guida, il Transit ha raggiunto un punteggio complessivo del 95%, il più alto mai registrato per un veicolo commerciale. Tra le tecnologie chiave implementate:

Pre-Collision Assist con frenata automatica d’emergenza; Lane Keeping Alert & Aid, per mantenere il veicolo nella corsia corretta; Intelligent Speed Assist, che regola automaticamente la velocità in base ai limiti.

Questi sistemi aiutano a prevenire o mitigare le collisioni, migliorano il monitoraggio del conducente e assicurano un’esperienza di guida più sicura.

Transit: un nuovo standard per i veicoli commerciali

Il riconoscimento Platinum non è nuovo per Ford Transit, che già nel 2020 aveva ottenuto la valutazione Gold alla prima introduzione del programma di test di Euro NCAP per veicoli commerciali. Ora, con la quarta generazione, Transit eleva ulteriormente lo standard:

"La nuova generazione di Transit eccelle in ogni ambito e diventa l’ultimo veicolo commerciale Ford Pro in ordine di tempo a conseguire la valutazione Platinum. Con tecnologie di sicurezza simili a quelle delle vetture più avanzate, stabilisce un nuovo benchmark per il settore", ha dichiarato Euro NCAP.

Un punto di riferimento per il futuro

Ford Pro conferma la sua leadership nella sicurezza dei veicoli commerciali, offrendo soluzioni tecnologiche che combinano protezione, affidabilità e innovazione. La valutazione Platinum non è solo un riconoscimento per Transit, ma un passo avanti verso un mercato dei veicoli commerciali più sicuro e sostenibile.