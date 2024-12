Giulio Marc D'Alberton è il nuovo Head of PR & Events di Hyundai Italia

Hyundai Italia annuncia la nomina di Giulio Marc D'Alberton a Head of PR & Events Department, una posizione strategica per consolidare la crescita del brand e migliorarne la percezione nel mercato italiano.

Con un’esperienza pluriennale nel settore automobilistico, D'Alberton guiderà il nuovo dipartimento, confermando l’impegno di Hyundai nel rafforzare la comunicazione e l’organizzazione di eventi sul territorio.

Un profilo di spicco nell’automotive

Giulio Marc D'Alberton vanta una formazione accademica in Economia e Commercio e un Master specializzato nel settore automobilistico. La sua carriera lo ha visto ricoprire ruoli chiave in ambito Marketing, Sales, Business dell’usatoe Comunicazione per aziende di rilievo come Toyota, PSA, Stellantis e Renault.

In Hyundai Italia, Giulio riporterà direttamente a Francesco Calcara, Presidente e CEO, con il compito di:

Implementare la strategia PR come capo dell’Ufficio Stampa. Sviluppare eventi territoriali per promuovere il brand con il supporto di Davide Bagno, PR & Communication Expert.

Il commento del Presidente di Hyundai Italia

“Diamo un caloroso benvenuto a Giulio nella squadra italiana di Hyundai,” ha dichiarato Francesco Calcara, Presidente & CEO di Hyundai Italia. “In un periodo di grandi cambiamenti e sfide per l’industria automobilistica, Hyundai è pronta a cogliere tutte le opportunità grazie a un rinnovato impegno nella comunicazione. Sono sicuro che Giulio, con la sua esperienza e passione, contribuirà a trasmettere al pubblico italiano i nostri valori e a rafforzare il riconoscimento del brand.”

Un nuovo dipartimento per nuove sfide

La creazione del dipartimento PR & Events rappresenta un passo importante per Hyundai Italia, che mira a consolidare la propria posizione nel mercato. Grazie alla leadership di Giulio Marc D'Alberton e alla visione strategica dell’azienda, Hyundai si prepara a una nuova fase di crescita, rafforzando il dialogo con i media e il pubblico italiano attraverso iniziative mirate e una comunicazione efficace.

Hyundai conferma così il proprio impegno verso il futuro, puntando su innovazione, sostenibilità e una maggiore connessione con il territorio.