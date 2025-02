Hyundai INSTER: il City-SUV premium che rivoluziona la mobilità urbana

Hyundai lancia ufficialmente in Italia INSTER, il suo nuovo city-SUV premium elettrico che combina dimensioni ultracompatte, un design moderno e un’ampia gamma di tecnologie innovative.

Con una lunghezza di appena 3,82 metri e una larghezza di 1,61 metri, INSTER si adatta perfettamente alle strade e ai parcheggi delle città italiane, offrendo al contempo un’abitabilità sorprendente e un comfort di guida ai vertici del segmento.

Questo nuovo modello di Hyundai ridefinisce la concezione di city-SUV grazie a un mix vincente di versatilità, sicurezza e tecnologia. Progettato per chi cerca un’auto agile e compatta, senza rinunciare a spazio, comfort e innovazione, INSTER offre un’esperienza di guida di alto livello, grazie a materiali sostenibili e a un pacchetto di dotazioni avanzate.

Due configurazioni di batteria e autonomia leader nel segmento

Hyundai INSTER è disponibile in due versioni elettriche, entrambe con un’ottima autonomia e tempi di ricarica ridotti:

Batteria da 42 kWh, motore da 97 CV, autonomia fino a 327 km WLTP

motore da 97 CV, autonomia fino a 327 km WLTP Batteria da 49 kWh, motore da 115 CV, autonomia fino a 370 km WLTP (fino a 518 km nel ciclo urbano)

Grazie alla ricarica rapida in corrente continua (DC), INSTER può passare dal 10% all’80% di carica in soli 30 minuti. Inoltre, il caricatore di bordo da 11 kW garantisce una gestione ottimizzata della ricarica anche presso le colonnine AC.

Un design distintivo tra estetica e funzionalità

Hyundai INSTER presenta un design unico, che fonde stile urbano e dettagli high-tech. I fari LED con grafica a pixel riprendono la firma luminosa della gamma IONIQ, mentre le linee arrotondate enfatizzano un look futuristico e accattivante. Il passo lungo e i cerchi in lega da 17” donano un aspetto robusto e dinamico, senza compromettere la praticità.

All’interno, INSTER garantisce un’ottima spaziosità grazie a un passo di 2.580 mm, tra i migliori della categoria. I sedili posteriori scorrevoli e abbattibili offrono una configurazione flessibile dello spazio, con un bagagliaio che va da 280 litri fino a 1.059 litri con i sedili abbattuti.

Inoltre, Hyundai ha integrato materiali sostenibili come bio-polipropilene derivato dalla canna da zucchero e vernici ottenute dal riciclo di pneumatici, riducendo l’impatto ambientale della produzione.

Tecnologia all’avanguardia per un’esperienza di guida connessa

INSTER è dotato di un moderno sistema di infotainment con display LCD da 10,25 pollici, supporto ad Apple CarPlay e Android Auto, oltre alla possibilità di aggiornamenti OTA (Over The Air). L’integrazione di Hyundai Bluelink consente di controllare lo stato del veicolo e gestire diverse funzioni da remoto tramite smartphone.

Tra le altre dotazioni tecnologiche troviamo:

Multi-connessione Bluetooth per collegare due dispositivi contemporaneamente

per collegare due dispositivi contemporaneamente Hyundai Digital Key 2 Touch, per aprire e avviare l’auto con lo smartphone

per aprire e avviare l’auto con lo smartphone Ricarica wireless per smartphone

per smartphone Palette al volante per la gestione della frenata rigenerativa

per la gestione della frenata rigenerativa i-Pedal Mode, per guidare usando un solo pedale

per guidare usando un solo pedale Freno di stazionamento elettronico con mantenimento automatico

Sicurezza al top con sistemi ADAS di ultima generazione

Hyundai INSTER è equipaggiato di serie con il pacchetto Hyundai Smart Sense, che include sistemi di assistenza alla guida (ADAS) avanzati di livello 2, solitamente riservati a modelli di categoria superiore. Tra le dotazioni:

Forward Collision -Avoidance Assistant (FCA) 1.5

-Avoidance Assistant (FCA) 1.5 Lane Keeping Assist (LKA) & Lane Following Assist (LFA)

(LKA) & Lane Following Assist (LFA) Smart Cruise Control con funzione Stop&Go (SCC)

con funzione Stop&Go (SCC) Highway Driving Assist (HDA) 1.5

Assist (HDA) 1.5 Riconoscimento della segnaletica stradale

della segnaletica stradale Telecamera posteriore e sensori di parcheggio

Grazie a un eccellente isolamento acustico e a un design aerodinamico con un coefficiente di resistenza CX di 0,309, INSTER garantisce una guida silenziosa e fluida, riducendo al minimo rumori e vibrazioni.

Offerte di acquisto e noleggio: flessibilità totale

Hyundai propone INSTER con due formule di acquisto flessibili:

Hyundai Plus: INSTER XTech con batteria 49 kWh disponibile da 149€ al mese per 35 mesi, con anticipo di 8.070€ e opzione di riscatto finale. Hyundai Renting: con un anticipo di 3.529€, INSTER con batteria da 42 kWh è disponibile a 399€ al mese per 36 mesi, includendo manutenzione, assicurazione e assistenza.

Per chi sceglie Hyundai Plus, sono inclusi un cavo di ricarica trifase e a scelta un voucher Charge myHyundai per 5.000 km di ricariche o la Hyundai easyWallbox per la ricarica domestica smart.

Prezzi e allestimenti per il mercato italiano

La gamma Hyundai INSTER è semplice e completa, con due allestimenti e due tagli di batteria:

XTECH (42 kWh, 97 CV): 24.900€

XTECH (49 kWh, 115 CV): 26.650€

XCLASS (49 kWh, 115 CV): 28.650€, con dotazioni premium aggiuntive

Tra gli optional, il Tech Pack aggiunge la pompa di calore, la Digital Key e l’illuminazione interna avanzata, migliorando ulteriormente il comfort e l’efficienza del veicolo.

Con un mix perfetto di dimensioni compatte, autonomia elevata, tecnologia avanzata e sicurezza ai massimi livelli, Hyundai INSTER si posiziona come la scelta ideale per chi cerca un SUV elettrico urbano versatile e accessibile. Grazie alle soluzioni di acquisto e noleggio flessibili, INSTER è pronto a conquistare il mercato italiano, offrendo una nuova visione della mobilità sostenibile.