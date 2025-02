Hyundai INSTER protagonista a Milan Loves Seoul: design e sostenibilità in scena alla Fashion Week

Dal 28 febbraio al 3 marzo 2025, Hyundai sarà Official Car di Milan Loves Seoul, evento di punta della Milano Fashion Week che celebra la cultura, la moda e il beauty coreano.

Nella cornice storica di Palazzo Bovara, Hyundai presenterà il suo city-SUV 100% elettrico INSTER, protagonista di un percorso espositivo che ne racconta il design distintivo e la vocazione sostenibile. L’iniziativa offre una piattaforma esclusiva ai talenti emergenti della moda coreana e italiana, seguendo il tema "Seoul Sense: sleek fashion, pure beauty".

INSTER: un city-SUV dal design futuristico e sostenibile

Hyundai INSTER rappresenta una nuova visione della mobilità urbana: compatta, ma incredibilmente spaziosa, offre tecnologie avanzate, sicurezza ai vertici della categoria e un powertrain elettrico con autonomia di riferimento. Il suo stile innovativo richiama la Koreanness, rendendolo perfetto per chi cerca un'auto di carattere per la città.

L’esperienza di Milan Loves Seoul si svilupperà attraverso la Sala INSTER, uno spazio dedicato che interpreterà l’estetica della Korean Wave, e il cortile di Palazzo Bovara, dove il SUV sarà esposto all’interno di un dome trasparente, offrendo ai visitatori un'esperienza interattiva.

Masterclass e materiali sostenibili: la filosofia Re:Style

Uno dei momenti chiave dell’evento sarà la Masterclass del 1° marzo, che esplorerà il processo creativo dietro INSTER e la sua collezione di merchandising realizzata con materiali riciclati. Un focus particolare sarà dedicato all’uso di tessuti derivati da bottiglie di PET riciclate, applicando principi di upcycling e riduzione degli sprechi. Un’iniziativa che rafforza l’impegno di Hyundai verso l’economia circolare, filosofia già espressa nel progetto Re:Style.

Hyundai e il legame con la moda sostenibile

Da anni Hyundai dialoga con il mondo della moda attraverso progetti che promuovono un futuro sostenibile. Lanciato nel 2019, Re:Style ha visto collaborazioni con designer internazionali come Jeremy Scott, che nel 2023 ha trasformato componenti di auto elettriche in una collezione di haute couture. Nel 2024, Hyundai ha partecipato all’Amsterdam Fashion Week con Tempest Tides, una linea interamente realizzata con materiali riciclati in collaborazione con il brand di upcycling MARTAN.

Un futuro a zero emissioni: la visione di Hyundai

Hyundai punta a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2045, investendo in elettrificazione, idrogeno ed energie rinnovabili. Con una filiera che mira alla completa sostenibilità entro il 2050, il brand continua a innovare nel settore automobilistico e oltre, contaminando moda e design con il suo impegno per un mondo più sostenibile.

Grazie alla sua presenza a Milan Loves Seoul, Hyundai conferma il suo ruolo di pioniere nell’unione tra mobilità, moda e innovazione, offrendo un’esperienza unica che celebra il design, la tecnologia e la sostenibilità in perfetto stile coreano.