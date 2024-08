Il Team Peugeot Total Energies pronto a rientrare in pista al Lone Star Le Mans di Austin

Dopo un'estate di preparazione e un promettente risultato ottenuto in Brasile, il Team Peugeot TotalEnergies è pronto a rimettersi in gioco per la sesta tappa del FIA World Endurance Championship (WEC) 2024,

che si terrà al Circuit of The Americas ad Austin, Texas. Questo evento segna il debutto del team francese nella celebre gara di sei ore, conosciuta come Lone Star Le Mans, che è tornata nel calendario WEC dal 2020.

Il team ha già avuto l'opportunità di familiarizzare con il circuito texano durante una sessione di prova organizzata da Michelin a fine luglio. Questi test si sono rivelati fondamentali per affinare le strategie di gara e ottimizzare le impostazioni della PEUGEOT 9X8, il veicolo con cui la squadra sta gareggiando in questa stagione. Il Circuit of The Americas è noto per le sue caratteristiche uniche, tra cui cambiamenti significativi di elevazione e una combinazione di curve veloci e sezioni più tecniche e lente.

La sessione di test ha permesso al team di analizzare e simulare diverse strategie, concentrandosi sulle curve ampie e rapide, così come sugli angoli più lenti del circuito. Le impostazioni della vettura sono state accuratamente calibrate per adattarsi alle particolari condizioni del tracciato, garantendo che il team sia ben preparato per affrontare questa impegnativa gara.

Il Team Peugeot TotalEnergies cercherà di capitalizzare sullo slancio guadagnato durante la stagione, compreso il loro impressionante risultato alla 24 Ore di Le Mans, dove entrambe le PEUGEOT 9X8 hanno completato la gara senza problemi tecnici. Questo risultato, seguito da un solido ottavo posto a Interlagos, ha confermato l'affidabilità e la competitività del team nella stagione 2024.

Con il Lone Star Le Mans in arrivo, la squadra è ansiosa di competere per la prima volta in Nord America, un continente dove Peugeot ha già ottenuto importanti vittorie in passato, come alla 12 Ore di Sebring e a Petit Le Mans.

Le attività inizieranno con la prima sessione di prove libere venerdì 30 agosto, seguita dalle qualifiche sabato. La gara, il sesto round della stagione 2024, prenderà il via domenica 1 settembre alle ore 13:00 locali (20:00 CET), dove il Team Peugeot TotalEnergies darà il massimo per continuare la sua rincorsa al successo nel campionato FIA WEC.