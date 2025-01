JATCO inaugura un nuovo stabilimento a Sunderland: impulso economico e occupazionale per il Regno Unito

Il produttore giapponese di trasmissioni automobilistiche JATCO Ltd ha inaugurato un nuovo stabilimento a Sunderland, all'interno dell'International Advanced Manufacturing Park (IAMP).

Con un investimento di 48,7 milioni di sterline, l'impianto si estende su una superficie di 138.840 metri quadrati e prevede la creazione di 183 posti di lavoro, dando un impulso significativo all'economia locale e nazionale.

L'iniziativa, supportata da una sovvenzione del governo britannico, rappresenta una componente essenziale del piano EV36Zero di Nissan, che punta a guidare la transizione verso i veicoli elettrici nel Regno Unito. Il nuovo stabilimento produrrà inizialmente il sistema elettrificato 3-in-1, che integra motore, inverter e riduttore, riducendo peso e dimensioni dei propulsori per i futuri modelli di Nissan prodotti nello stabilimento vicino.

Un impatto economico e occupazionale strategico



La presenza di JATCO a Sunderland testimonia la fiducia dell'azienda giapponese nell'ecosistema produttivo britannico. "Siamo orgogliosi di portare avanti questa nuova avventura in collaborazione con Nissan e con il supporto del governo britannico," ha dichiarato Tomoyoshi Sato, CEO di JATCO. "Il nostro stabilimento di Sunderland sarà il quarto fuori dal Giappone, aggiungendosi a quelli in Messico, Cina e Thailandia."

Grazie a questo investimento, JATCO punta a una capacità produttiva di 340.000 unità, rafforzando la sua leadership nel mercato globale delle trasmissioni CVT. L'iniziativa rientra anche nel più ampio progetto della North East Investment Zone, lanciato nel novembre 2023, che mira a promuovere lo sviluppo delle industrie verdi e della produzione avanzata nel Nord-Est del Regno Unito.

Collaborazione pubblico-privata per il futuro dell'automotive



Jonathan Reynolds, Business and Trade Secretary del Regno Unito, ha sottolineato: "Questo progetto è un esempio concreto di come il governo stia lavorando a fianco degli investitori per accelerare la transizione verso i veicoli elettrici, promuovendo la crescita economica e il cambiamento."

Il sindaco di Sunderland, Michael Mordey, ha aggiunto: "La decisione di JATCO di investire nel nostro territorio è una chiara dimostrazione della fiducia nella nostra forza lavoro e nella competitività del nostro sistema produttivo."

Il ruolo strategico del progetto EV36Zero



Il piano EV36Zero di Nissan, che prevede la produzione di tre nuovi veicoli elettrici alimentati da fonti rinnovabili, sarà fortemente supportato dal nuovo stabilimento JATCO. Le future versioni elettriche di modelli iconici come Qashqai, JUKE e LEAF sono destinate a rafforzare la leadership di Nissan nel settore EV.

Kim McGuinness, sindaco della North East, ha concluso: "Questo investimento non solo crea centinaia di posti di lavoro qualificati, ma contribuisce anche alla creazione di una catena di fornitura solida e all'apertura di nuove opportunità economiche per tutta la regione."