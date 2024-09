Jeep: innovazione e libertà di scelta nella mobilità sostenibile

Per soddisfare l’interesse crescente degli automobilisti italiani verso la gamma di SUV Jeep®, gli showroom del brand in Italia apriranno le porte nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre.

Sarà l’occasione perfetta per scoprire le ultime novità nel mondo Jeep, con un focus sulla tecnologia e-Hybrid, già disponibile su Renegade e Compass, e sulla nuova Jeep Avenger e-Hybrid, pensata per rappresentare un ponte verso la transizione al 100% elettrico.

Jeep Avenger e-Hybrid: il futuro della mobilità sostenibile

La Jeep Avenger e-Hybrid è equipaggiata con un powertrain mild-hybrid a 48 Volt, che combina un motore termico da 100 CV con un motore elettrico da 21 kW. Il sistema ibrido è integrato con un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e un generatore di avviamento azionato a cinghia da 48V. Questa configurazione permette alla Avenger di offrire un’esperienza di guida simile a un veicolo full-hybrid, con il vantaggio di una transizione fluida tra le propulsioni, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2.

La batteria agli ioni di litio da 0,9 kWh, collocata sotto il sedile del guidatore, non riduce lo spazio interno del veicolo, che rimane identico alla versione benzina. Il sistema di propulsione si adatta automaticamente alle condizioni di guida, ottimizzando le prestazioni in base allo stato della batteria e ad altri parametri, garantendo flessibilità e comfort in ogni contesto.

Tecnologia e-Hybrid su Renegade e Compass MY24

Anche le rinnovate Jeep Renegade e Compass MY24 adottano il sistema e-Hybrid, garantendo una guida ottimizzata con un equilibrio perfetto tra motore elettrico e termico. Entrambi i SUV montano un motore turbo GSE T4 da 1500 cm³ che sviluppa 130 CV e 240 Nm di coppia massima, con ciclo di funzionamento Miller per massimizzare l’efficienza energetica. Questo sistema, abbinato a un motore elettrico da 15 kW, permette di gestire in modo automatico le fasi di propulsione elettrica, ibrida e termica, offrendo una frenata rigenerativa che recupera energia durante le decelerazioni.

Il powertrain delle Renegade e Compass è supportato da un sistema di avviamento a cinghia (BSG), che facilita la ripartenza del motore a combustione interna a basse velocità, riducendo ulteriormente le emissioni e migliorando la fluidità del passaggio tra le modalità di guida.

Renegade MY24: innovazione nell’infotainment

La nuova Renegade MY24 fa un passo in avanti anche sotto il profilo tecnologico, grazie al rinnovato sistema di infotainment. Il cluster digitale TFT da 10,25 pollici e lo schermo centrale da 10,1 pollici offrono una potenza di elaborazione cinque volte superiore rispetto alla versione precedente, migliorando l’esperienza di guida e il livello di connettività. Da segnalare anche la nuova telecamera posteriore ad alta risoluzione e la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, che ora sono di serie su tutta la gamma.

Libertà di scelta: il punto di forza della gamma Jeep

La filosofia di Jeep® è da sempre sinonimo di libertà, e questa visione si riflette anche nella vasta gamma di propulsori e configurazioni offerte dal brand. Gli automobilisti possono scegliere tra motori termici avanzati, soluzioni 100% elettriche, ibridi e ibridi plug-in, con trasmissioni manuali o automatiche e la possibilità di optare per la trazione anteriore o integrale. Questa ampia possibilità di scelta consente a ogni cliente di trovare il SUV più adatto alle proprie esigenze, in linea con il proprio stile di vita e i propri bisogni di mobilità.

La rete dei concessionari Jeep in Italia gioca un ruolo chiave nell’accompagnare i clienti verso la transizione energetica, offrendo supporto e consulenza nella scelta del veicolo più adatto. I concessionari saranno il punto di riferimento per testare le novità della gamma, sperimentando direttamente le prestazioni dei modelli e-Hybrid e 100% elettrici.

Risultati commerciali e leadership del mercato SUV

Il 2024 è stato finora un anno di grandi successi per Jeep® sul mercato italiano. Il Jeep Avenger è il SUV più venduto nei primi otto mesi dell’anno, mentre la Jeep Renegade continua a dominare il segmento B-SUV ibridi plug-in con la sua proposta 4xe. Questi risultati testimoniano l’efficacia della strategia del brand, che continua a puntare sulla sostenibilità e sull’innovazione tecnologica per consolidare la sua leadership nel settore.