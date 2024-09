La Defender Rally Series sbarca in Nord Africa: pronta per la sfida tra le dune del Marocco

Per la prima volta nella sua storia, la Defender Rally Series si dirige verso il Nord Africa, precisamente nelle maestose dune di sabbia del Marocco,

per una competizione che promette di unire adrenalina, tecnica e sfida su uno dei terreni più iconici del mondo del motorsport. Il Baja Morocco, che si estenderà per dieci giorni, vedrà piloti e copiloti confrontarsi con un ambiente duro e impegnativo, rappresentando l'apice del percorso di sviluppo che questa serie ha voluto offrire ai suoi partecipanti, dai neofiti ai piloti con precedenti esperienze nel mondo del rally o su pista.

L’evento segna un punto di svolta per la Defender Rally Series, che dopo aver attraversato numerose tappe in Europa, si affaccia ora su un territorio conosciuto a livello internazionale per le sue connessioni con competizioni leggendarie come il Rally Dakar. L'intenzione è quella di offrire ai partecipanti, sia agli abituali della serie che ai nuovi arrivati, l’opportunità di mettersi alla prova in un ambiente unico e affascinante, che unisce natura e avventura in modo indimenticabile.

Per coloro che si cimentano per la prima volta in questo tipo di competizione, il rally non sarà solo una gara, ma anche una vera e propria occasione di crescita. Infatti, i partecipanti avranno accesso a una Desert Rally Masterclass, una serie di sessioni intensive di tre giorni, pensate per acclimatarsi alle difficili condizioni del deserto e imparare a dominare le insidiose dune. Guidati da un team di esperti della Defender Rally Series e da piloti veterani del Rally Dakar, i concorrenti affronteranno le sfide delle piste desertiche con competenze migliorate e una preparazione solida.

Il Baja Morocco non è solo un test di velocità e resistenza, ma anche di navigazione e strategia. Durante la masterclass, i partecipanti apprenderanno l’uso dei roadbook e le tecniche di guida sicura sulle dune, passando da piccole colline di sabbia a quelle più grandi e impegnative, tutto sotto la supervisione di professionisti del settore.

Una volta completata la preparazione, inizierà la vera e propria competizione. Cinque giorni di pura adrenalina, attraversando 1.250 km di paesaggi spettacolari e impegnativi, con le famose dune di Merzouga come protagoniste assolute. La flotta di Defender 90, appositamente preparate per affrontare sfide del genere, sarà la vera star dell'evento, con tutti i veicoli che gareggeranno fianco a fianco con altri mezzi rally, inclusi moto e veicoli preparati.

Dotate di un motore Ingenium da 300 CV, una trasmissione automatica ZF a otto velocità e il sistema All‐Wheel Drive, le Defender 90 sono state ulteriormente modificate per resistere alle asperità del deserto. Gli accorgimenti tecnici includono rinforzi della scocca, telai ausiliari rinforzati, supporti motore robusti e una serie di componenti specificamente studiati per garantire la massima affidabilità durante la gara. A tutto ciò si aggiungono le dotazioni di sicurezza come il roll cage interno approvato dalla FIA, imbracature a cinque punti e un sistema antincendio integrato, per garantire che i piloti possano competere in completa sicurezza.

Il Baja Morocco è pensato non solo come una sfida tecnica, ma anche come un'esperienza di vita unica. I concorrenti potranno godere di una settimana indimenticabile, con base in un lussuoso bivacco nel cuore del deserto, da cui ogni giorno partiranno per affrontare nuove tappe. Il comfort e l'avventura si intrecceranno, creando ricordi indelebili per tutti i partecipanti. Inoltre, la gara sarà supportata da un team di sicurezza altamente qualificato, con elicotteri medici, ambulanze fuoristrada e tecnologie avanzate di tracciamento come Stella, utilizzata nei campionati mondiali di Baja.

Calum McKechnie, General Manager di Bowler Motors, ha dichiarato: “Questa gara rappresenta una sfida entusiasmante per tutti, dai piloti ai veicoli, fino agli stessi meccanici. Il nostro obiettivo con la Defender Rally Series è quello di far crescere i nostri partecipanti, accompagnandoli in un percorso di sviluppo che li porti a competere su scala globale. Il Baja Morocco non solo metterà alla prova le loro abilità, ma darà loro l'opportunità di scoprire una delle aree più iconiche del mondo del rally.”

Anche Chris Armalin, organizzatore del Baja Morocco, ha commentato con entusiasmo l'evento: “Le Defender 90saranno protagoniste di un percorso studiato per aumentare progressivamente la difficoltà, portando i concorrenti ad affrontare terreni di ogni tipo, dalle piste alle imponenti dune del deserto. Siamo certi che questa competizione regalerà a tutti i partecipanti ricordi indimenticabili e li aiuterà a migliorare come piloti e copiloti.”

In conclusione, il Baja Morocco rappresenta non solo un evento sportivo, ma una vera e propria avventura. Un’occasione per piloti e appassionati di motorsport di vivere il deserto da protagonisti, con il supporto di una squadra esperta e la potenza delle Defender 90, progettate per sfidare e superare ogni ostacolo.