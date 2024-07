Lamborghini inaugura la lounge Porto Cervo per la sesta estate

Per la sesta estate consecutiva, Automobili Lamborghini ha inaugurato la sua esclusiva Lounge a Porto Cervo, diventata ormai un punto di riferimento per proprietari e appassionati del marchio.

Situata sulla Promenade du Port in via Porto Vecchio, questa location prestigiosa accoglierà visitatori fino al 10 settembre, offrendo un’esperienza unica tra eventi esclusivi e test drive delle più recenti creazioni di Sant'Agata Bolognese.

La Lamborghini Lounge di Porto Cervo, con i suoi 600 metri quadrati di superficie interna e un patio privato, offre un'esperienza immersiva del marchio a 360 gradi. Gli ospiti possono esplorare l'universo Lamborghini attraverso diversi elementi di design e lifestyle. Gli arredi, progettati in collaborazione con Living Divani, il profumo esclusivo sviluppato insieme a Culti Milano e la collezione di calzature creata con Tod's sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano questa lussuosa location.

La Lounge non è solo un luogo di esposizione, ma anche un centro di attività. Durante l'estate, saranno organizzati eventi esclusivi dai concessionari Lamborghini, offrendo ai partecipanti la possibilità di vivere esperienze indimenticabili su alcune delle strade più affascinanti della Sardegna, sotto straordinari tramonti.

Al centro dell'attenzione nella Lamborghini Lounge ci sono le più recenti supersportive della casa: la Revuelto e la Urus SE. La Revuelto, la prima supersportiva V12 HPEV (High Performance Electrified Vehicle), rappresenta un nuovo paradigma in termini di prestazioni e sportività. Esposta in un elegante colore Grigio Artis, con interni a contrasto Nero Ade e Rosso Andra, questa vettura incarna il futuro delle supercar grazie alla sua architettura innovativa e al nuovo concetto di telaio in carbonio.

La Urus SE, invece, è il primo Super SUV ibrido di Lamborghini. Presentata in un vivace colore Arancio Egon con interni coordinati Arancio Apodis, questa vettura combina un motore V8 biturbo con un propulsore elettrico, offrendo una potenza combinata di 800 CV. Questa configurazione permette alla Urus SE di offrire prestazioni senza precedenti e un'efficienza migliorata, consolidando la sua posizione come il SUV più potente e veloce nella sua categoria.

La Lamborghini Lounge di Porto Cervo offre anche l'opportunità di vivere il marchio in ogni dettaglio. Gli ospiti possono degustare il miglior espresso italiano nell'area living arredata da Living Divani, esplorare la collezione di calzature di Tod's e ammirare la bicicletta 3T Racemax Boost x Automobili Lamborghini, una e-bike ispirata alla vision car Lanzador.

Uno degli aspetti più esclusivi della Lounge è l'Ad Personam Studio stagionale. Questo spazio dedicato permette ai clienti di configurare la Lamborghini dei loro sogni con l'assistenza di uno specialista di prodotto. Con un vasto assortimento di campioni di colori, rivestimenti interni, finiture e dettagli, i clienti possono personalizzare la loro vettura in ogni minimo dettaglio, riflettendo la propria personalità e stile.

La Revuelto e la Urus SE rappresentano l'ultima evoluzione dell'innovazione e delle prestazioni Lamborghini. La Revuelto, con una potenza di 1015 CV, accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e raggiunge una velocità massima di oltre 350 km/h. Questa supercar ibrida plug-in combina un motore a combustione interna con tre motori elettrici, offrendo una guida dinamica e prestazioni eccezionali sia in pista che su strada.

La Urus SE, con il suo design dinamico e il nuovo powertrain ibrido, offre una potenza combinata di 800 CV e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi. Questo SUV di lusso è progettato per offrire un'esperienza di guida senza pari, con un'ottimizzazione dell'aerodinamica e una tecnologia di bordo all'avanguardia.

Il design della Urus SE enfatizza la sportività e la muscolarità del veicolo, con un nuovo cofano dal design fluttuante e gruppi ottici anteriori con tecnologia LED a matrice. La Revuelto, con il suo telaio in fibra di carbonio e il design aerodinamico, rappresenta un capolavoro di ingegneria e stile, progettato per massimizzare le prestazioni e l'efficienza.

Entrambi i modelli sono testimonianza dell'impegno di Lamborghini nella ricerca dell'eccellenza e dell'innovazione. La fibra di carbonio, prodotta artigianalmente nello stabilimento di Sant'Agata Bolognese, è utilizzata estensivamente sia nella monofusoliera che negli elementi della carrozzeria, contribuendo a ridurre il peso e a migliorare il rapporto peso/potenza.

La Lamborghini Lounge di Porto Cervo rappresenta molto più di una semplice esposizione di auto di lusso; è un luogo dove gli appassionati possono vivere un'esperienza completa del marchio. Con la presentazione delle nuove Revuelto e Urus SE, Lamborghini continua a spingere i confini dell'innovazione e delle prestazioni, offrendo ai suoi clienti non solo vetture eccezionali, ma anche un'esperienza unica e personalizzata.

L'attenzione al dettaglio, la passione per l'innovazione e l'impegno per l'eccellenza rendono Lamborghini un marchio leader nel settore delle auto di lusso. La Lounge di Porto Cervo è un esempio perfetto di come Lamborghini continui a evolversi e a offrire esperienze indimenticabili ai suoi clienti in tutto il mondo.