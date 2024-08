Lamborghini Temerario: la nuova frontiera della supersportiva ibrida da 920 CV

Automobili Lamborghini ha svelato al mondo la Temerario, una supersportiva che si colloca al vertice della gamma Lamborghini High Performance Electrified Vehicle (HPEV).

Con un inedito powertrain V8 biturbo-ibrido, capace di erogare una potenza complessiva di 920 CV, la Temerario segna un nuovo capitolo nell’evoluzione della casa di Sant’Agata Bolognese, combinando prestazioni estreme, sostenibilità e un comfort senza precedenti.

La Temerario rappresenta il culmine della strategia di elettrificazione del marchio, completando la transizione iniziata con la Revuelto e proseguita con la Urus SE. Protagonista indiscussa della Monterey Car Week 2024, la nuova supersportiva Lamborghini promette di ridefinire i concetti di velocità e piacere di guida, mantenendo al contempo la massima attenzione per il comfort dei passeggeri e per l’efficienza aerodinamica.

Powertrain Ibrido V8: Un’Innovazione Senza Precedenti

Il cuore pulsante della Lamborghini Temerario è il nuovo V8 biturbo, progettato e sviluppato interamente a Sant’Agata Bolognese. Con una cilindrata di 4 litri, questo motore è in grado di raggiungere i 10.000 giri al minuto, un primato assoluto per un propulsore di serie in questa categoria. Il motore, capace di erogare 800 CV tra 9.000 e 9.750 giri/min e 730 Nm di coppia tra 4.000 e 7.000 giri/min, è affiancato da tre motori elettrici, due dei quali montati sull’asse anteriore e uno posizionato tra il V8 e il cambio. Questa configurazione ibrida garantisce una potenza di sistema complessiva di 920 CV (676 kW) e una coppia istantanea, che consente alla Temerario di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi e di raggiungere una velocità massima superiore ai 340 km/h.

Il sistema ibrido della Temerario offre un perfetto equilibrio tra prestazioni e sostenibilità. I motori elettrici, raffreddati a olio e con una potenza di 110 kW ciascuno, permettono alla vettura di operare anche in modalità completamente elettrica, rendendola adatta sia per l’uso urbano che per la pista. La batteria agli ioni di litio, collocata nel tunnel centrale per ottimizzare la distribuzione dei pesi e mantenere un baricentro basso, ha una capacità di 3,8 kWh e può essere ricaricata rapidamente sia tramite la frenata rigenerativa che attraverso il motore V8.

Design: Un Manifesto di Audacia e Innovazione

Il design della Lamborghini Temerario è una sintesi perfetta tra tradizione e modernità, unendo elementi iconici del linguaggio stilistico Lamborghini a soluzioni innovative che ne esaltano l’efficienza aerodinamica e la presenza scenica. La silhouette, caratterizzata da linee affilate e muscolose, richiama la tipica forma a cuneo delle supersportive Lamborghini, con sbalzi ridotti e prese d’aria imponenti che sottolineano il carattere aggressivo della vettura.

Il frontale della Temerario, ispirato alla bocca di uno squalo, è dominato da una nuova firma luminosa esagonale, che integra un innovativo sistema di fari con funzione aerodinamica. Le luci diurne, infatti, convogliano l’aria per raffreddare l’impianto frenante anteriore, contribuendo a migliorare le prestazioni complessive della vettura. Al posteriore, lo spoiler integrato e il terminale di scarico esagonale completano un design che non lascia nulla al caso, enfatizzando la potenza e la velocità della Temerario.

Gli interni della vettura, rifiniti con materiali pregiati come il carbonio e la microfibra Corsatex by Dinamica, rappresentano un’evoluzione del concetto “Feel like a Pilot”, offrendo un’esperienza di guida immersiva e confortevole. Il nuovo telaio spaceframe, realizzato interamente in alluminio e progettato per massimizzare la rigidità torsionale, ha permesso di incrementare lo spazio a bordo, garantendo una maggiore abitabilità per pilota e passeggero. Inoltre, i sedili regolabili elettricamente a 18 vie offrono un comfort superiore, rendendo la Temerario una compagna ideale sia per le lunghe percorrenze che per le giornate in pista.

Un’Esperienza di Guida Senza Precedenti

La Lamborghini Temerario è stata progettata per offrire un’esperienza di guida versatile e coinvolgente, con ben 13 modalità di guida selezionabili tramite i rotori posizionati sul volante. Oltre alle classiche modalità Città, Strada, Sport e Corsa, la Temerario introduce tre nuove modalità dedicate alla gestione del sistema ibrido: Recharge, Hybrid e Performance.

In modalità Città, la vettura può operare in modalità completamente elettrica, offrendo una potenza massima di 190 CV, mentre in modalità Strada, il V8 biturbo entra in gioco per garantire una guida sportiva ma al tempo stesso efficiente. Le modalità Sport e Corsa esaltano invece le capacità dinamiche della vettura, con il powertrain che raggiunge il picco di 920 CV e il sound del V8 che si fa più presente e coinvolgente.

Debutta inoltre su Temerario l’opzione “Drift Mode”, che permette al pilota di controllare il sovrasterzo, enfatizzando il divertimento alla guida. Questa funzione, regolabile su tre livelli, consente di modulare l’angolo di imbardata in base alle preferenze e all’esperienza del pilota, offrendo un’esperienza di guida emozionante e personalizzata.

Aerodinamica e Comfort: La Sintesi Perfetta

L’efficienza aerodinamica è uno degli aspetti su cui gli ingegneri Lamborghini hanno lavorato maggiormente nello sviluppo della Temerario. Ogni dettaglio del corpo vettura è stato progettato per ottimizzare il flusso d’aria, migliorare il raffreddamento del motore e dei freni, e aumentare la stabilità alle alte velocità. Il risultato è un incremento del carico aerodinamico posteriore del 103% rispetto alla Huracán EVO, valore che sale al 158% nella versione Alleggerita della Temerario.

Il telaio spaceframe multi-tecnologico, realizzato interamente in alluminio, combina l’impiego di leghe ad alta resistenza con fusioni cave a spessore sottile, ottenendo un incremento del 20% della rigidità torsionale rispetto alla generazione precedente. Questo approccio ha permesso di ridurre il peso complessivo della vettura, migliorando al contempo la sicurezza e la dinamica di guida.

Il comfort a bordo è stato ulteriormente migliorato grazie all’incremento dello spazio per la testa e le gambe, rendendo la Temerario adatta anche per piloti di alta statura. Inoltre, il nuovo sistema di infotainment, con tre display digitali e la funzione Lamborghini Vision Unit (LAVU), offre un’esperienza multimediale senza precedenti, permettendo di monitorare le prestazioni della vettura in tempo reale e di registrare e condividere le emozioni della guida tramite l’app Lamborghini Unica.

Un Capolavoro di Ingegneria e Design

La Lamborghini Temerario è un’autentica fuoriclasse, una vettura che rappresenta il perfetto equilibrio tra innovazione tecnologica, prestazioni estreme e design iconico. Con il suo powertrain ibrido V8 biturbo, il telaio spaceframe ad alta resistenza e un’aerodinamica ottimizzata, la Temerario ridefinisce i confini del possibile nel segmento delle supersportive, offrendo un’esperienza di guida senza paragoni.

Disponibile in due colori esclusivi al lancio, Blu Marinus e Verde Mercurius, la Lamborghini Temerario può essere personalizzata attraverso il programma Ad Personam, con una gamma di oltre 400 tinte carrozzeria e una vasta selezione di elementi in carbonio. Per i clienti più orientati alla guida in pista, è disponibile anche il pacchetto Alleggerita, che riduce il peso della vettura di oltre 25 kg e ne aumenta ulteriormente l’efficienza aerodinamica.

Con la Temerario, Lamborghini ha creato un capolavoro di ingegneria e design, una vettura che non solo onora la tradizione del marchio, ma ne anticipa il futuro, portando l’esperienza di guida a nuovi, emozionanti livelli.