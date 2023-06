Lancia Pu+Ra HPE sbarca in Francia a “Le Mans Classic 2023”

Lancia Pu+Ra HPE è una delle due vetture Lancia in esposizione a “Le Mans Classic 2023”, il più grande raduno mondiale di auto d’epoca, in programma fino a domenica 2 luglio.

In Francia, il Concept Lancia è per la prima volta visibile al grande pubblico internazionale di “Le Mans Classic 2023”, con oltre 200.000 visitatori previsti per l’edizione di quest’anno.

Il palcoscenico è quello delle grandi occasioni: una vetrina unica per incontrare appassionati, collezionisti e piloti provenienti da tutto il mondo e per mostrare a tutti Lancia Pu+Ra HPE, il manifesto del Brand per i prossimi 10 anni.

Lancia è un marchio che da sempre ha fatto sognare generazioni di appassionati, sia grazie alle sue bellissime ed eleganti vetture, come la Flaminia, l’Aurelia e la Fulvia con a bordo attori ed esponenti del jet set internazionale, sia grazie alle vetture più vincenti di sempre nel mondo dei Rally, come la Delta, la 037 e la Stratos, nonché grazie alle imprese eroiche dei piloti a bordo di vetture passate alla storia, come il francese Yves Loubet che a bordo di una Lancia Delta HF 4WD Martini Racing è arrivato secondo al Tour de Corse nel 1987 e, alla guida di una Lancia Delta Integrale Martini Racing, nel 1988 si è qualificato terzo nella stessa competizione e terzo nel Rally del Portogallo.

Ben oltre 40 i club Lancia che esistono in tutto il mondo, di cui 7 in Francia e tutti accomunati dalla stessa identica passione per questo marchio e per le sue belle vetture italiane.

Lo stesso vibrante entusiasmo accomuna i visitatori di “Le Mans Classic”: sul circuito della leggendaria manifestazione transalpina, nel corso degli anni, hanno sfilato alcune vetture Lancia indimenticabili, quali la Beta Montecarlo Turbo, la LC1, la LC2 e la Stratos.

Per l’intera durata dell’evento “Le Mans Classic 2023”, Lancia esporrà Lancia Pu+Ra HPE accanto ad una Lancia Aurelia B20S del 1956, una vettura che ha partecipato a 5 edizioni de “Le Mans Classic” e al Rally di Parigi del 2004 e appartenente a un membro del Lancia Classic Club de France.