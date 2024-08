Le Ferrari, le puoi comperare con le criptovalute

Ferrari, iconico marchio automobilistico italiano, continua a dimostrare la sua capacità di innovare, non solo attraverso i suoi straordinari veicoli, ma anche nei servizi offerti ai clienti.

A partire da fine luglio, la Casa di Maranello estenderà l’opzione di pagamento in criptovalute alla sua rete di concessionari europei, segnando un passo decisivo verso l’adozione di sistemi di pagamento moderni e alternativi.

Questo approccio innovativo segue l’introduzione delle criptovalute negli Stati Uniti, avvenuta meno di un anno fa, che ha visto un’accoglienza positiva da parte dei dealer e dei clienti. La decisione di Ferrari di espandere questa opportunità al mercato europeo risponde alle crescenti esigenze dei clienti, sempre più orientati verso l’uso di valute digitali per le loro transazioni.

Entro la fine del 2024, Ferrari ha in programma di estendere il sistema di pagamento in criptovalute anche ad altri Paesi all’interno della sua rete globale di dealer, dove tali valute sono legalmente riconosciute. Questa mossa conferma l’impegno dell’azienda nel mantenere il passo con le tendenze tecnologiche e nell’offrire ai propri clienti soluzioni di pagamento all’avanguardia.

Per garantire la sicurezza e la semplicità delle transazioni, Ferrari si avvale della collaborazione con società specializzate nel mondo dei pagamenti in criptovalute. Questi provider assicurano che i concessionari non debbano gestire direttamente le criptovalute, poiché le transazioni vengono convertite immediatamente in valuta tradizionale. Inoltre, le soluzioni adottate permettono di verificare la legittimità dei fondi e di proteggere le transazioni dalle fluttuazioni di valore tipiche dei mercati delle criptovalute.

Ad oggi, la maggior parte dei concessionari Ferrari in Europa ha già aderito o è in procinto di aderire a questo nuovo sistema di pagamento, che si aggiunge alle tradizionali modalità di pagamento già disponibili. Con questa iniziativa, Ferrari non solo abbraccia il futuro, ma consolida anche la sua posizione di leader nel settore del lusso, sempre attenta a offrire ai propri clienti un’esperienza su misura e all’avanguardia.