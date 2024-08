Luca Pröglhöf trionfa all'ADAC rallye Stemweder Berg: quarta vittoria stagionale e leadership rafforzata

Luca Pröglhöf continua a dominare l'ADAC Opel Electric Rally Cup 2024 "powered by GSe", aggiungendo un'altra vittoria al suo impressionante palmarès stagionale.

L'austriaco, affiancato dalla fedele co-pilota Christina Ettel, ha ottenuto il suo quarto trionfo della stagione all'ADAC Rallye Stemweder Berg, un risultato che rafforza ulteriormente la sua posizione di leader nella classifica generale del campionato, con un vantaggio ora esteso a 42 punti.

La vittoria di Pröglhöf non è stata però priva di sfide. Già debilitato da una malattia all'inizio del rally, il giovane pilota ha dovuto lottare duramente per mantenere la testa della gara. "È stato un duro lavoro," ha dichiarato Pröglhöf, visibilmente soddisfatto ma provato. "Abbiamo dovuto dare tutto dall'inizio alla fine e non potevamo permetterci di commettere errori. Ma è così che mi piace di più: lottare duramente e festeggiare duramente alla fine."

La concorrenza è stata agguerrita, con Christian Lemke che ha messo a segno una prestazione altrettanto impressionante. Il 24enne tedesco, con il suo co-pilota Jan-Eric Bemmann, ha concluso al secondo posto, staccato di soli 12,9 secondi da Pröglhöf, dimostrando di avere il potenziale per contendere la vittoria al leader della classifica. "Dopo le battute d'arresto degli ultimi rally, questo secondo posto è davvero buono", ha commentato Lemke, che ora occupa la quarta posizione nella classifica generale.

Il terzo gradino del podio è andato ai fratelli francesi Anthony e Adrien Rott, che continuano a mostrare una crescita costante. "Sono soddisfatto, ma non completamente. Manca ancora un po', ma ci stiamo avvicinando," ha affermato Anthony Rott, che rimane secondo nella classifica generale.

Il rally ha visto anche brillare altri talenti, come gli spagnoli Alex Español Jove e Daniel Rivera De La Red, che hanno ottenuto un quarto posto, e i tedeschi Johannes Wittenbeck e Maximilian Kugler, che hanno celebrato il loro miglior risultato stagionale con un quinto posto. "Semplicemente fantastico," ha dichiarato raggiante Wittenbeck. "Eravamo ben preparati e avevamo concordato per la prima volta che non avrei rischiato in nessun momento, ma che avrei guidato al mio ritmo."

L'evento è stato arricchito dalla partecipazione di figure del mondo dello spettacolo come Gesine Cukrowski e Lina Helfrich, che hanno vissuto in prima persona l'emozione del rally a bordo della VIP Corsa Rally Electric, guidata dalla leggenda delle corse Opel Volker Strycek.

Il prossimo appuntamento dell'ADAC Opel Electric Rally Cup "powered by GSe" è fissato per il 6 e 7 settembre al Rallye Mont-Blanc Morzine, dove le squadre si sfideranno ai piedi della montagna più alta delle Alpi.