Luca Trazzi e la sua Porsche 911 Speedster, l'esclusiva Factory One-Off realizzata attraverso il programma Sonderwunsch

Luca Trazzi, rinomato designer milanese, ha sempre avuto una profonda passione per il marchio Porsche.

Sin da giovane, il suo cuore è stato catturato dall'eleganza senza tempo della Porsche Speedster. Dopo aver lavorato duramente per permettersi la sua prima Speedster 1600 Super del 1955, ha alimentato la sua "Speedster-mania" collezionando diversi modelli. Tuttavia, mancava ancora un tassello per completare la sua collezione: una 911 Speedster della generazione 993. Con una visione chiara in mente, Trazzi ha deciso di rivolgersi al team Sonderwunsch di Porsche, per dare vita a un progetto ambizioso e unico nel suo genere.

Il processo creativo, che ha visto Trazzi coinvolto come cliente e progettista, è durato oltre tre anni. La base di partenza è stata una 911 Carrera Cabriolet (Tipo 993) del 1994, trasformata in una Speedster che riunisce elementi stilistici di tutti i modelli precedenti, pur mantenendo un'identità unica. Il risultato è stato un esemplare esclusivo che ha catturato l'attenzione durante la Monterey Car Week 2024, in California.

La Filosofia del Progetto: "Voi la sognate, noi la costruiamo"

L'approccio di Trazzi al progetto è stato tanto meticoloso quanto appassionato. Come designer, ha partecipato attivamente a tutte le fasi della creazione della sua 911 Speedster. Dall'inizio, ha presentato al team Porsche una cartella piena di bozze e schizzi, evidenziando una visione chiara e dettagliata di come doveva essere la sua Speedster. Questa partecipazione attiva rispecchia la filosofia di Porsche per le sue Factory One-Off, dove il cliente diventa parte integrante del processo creativo, collaborando con i migliori esperti del marchio.

Grant Larson, responsabile dell'area Special Project Design di Porsche, ha raccontato l'esperienza stimolante di lavorare con un designer come Trazzi. "Parlando la stessa lingua, la nostra collaborazione è stata estremamente creativa e mirata", ha spiegato Larson. Questa sinergia ha portato alla realizzazione di un'auto che non è solo un tributo ai modelli Speedster del passato, ma una reinterpretazione moderna e personale.

Esterni e Interni: Un'Armatura su Misura

Uno degli aspetti più affascinanti del progetto è stato il processo di verniciatura. La carrozzeria della Speedster è stata immersa nel bagno di verniciatura catodica, un trattamento solitamente riservato alle auto nuove durante il normale processo di produzione. Successivamente, è iniziato il ciclo completo di verniciatura manuale con una tonalità sviluppata appositamente per Trazzi: un giallo brillante chiamato "Giallo Otto", in onore del cane del designer. Questa tonalità unica contrasta perfettamente con i cerchi in lega leggera da 18 pollici verniciati in nero con profili gialli.

Gli interni della vettura, altrettanto curati, sono un capolavoro di artigianato. La pelle nera con impunture decorative gialle riveste l'abitacolo, mentre i poggiatesta riportano il logo Speedster ricamato. L'elemento distintivo è rappresentato dai sedili, con un motivo quadrettato giallo e nero, ogni singolo quadretto realizzato su misura e cucito a mano. Questo motivo si ripete nel bagagliaio anteriore, nella copertura dell'auto e nella borsa da turismo abbinata.

La personalizzazione non si è fermata all'estetica. Il sistema di infotainment è dotato di navigazione e Apple CarPlay, grazie al Porsche Classic Communication Management (PCCM), che collega la vettura al mondo digitale senza compromettere il suo carattere classico. Gli interruttori degli alzacristalli elettrici sono stati ridisegnati con il profilo laterale della Speedster, e il badge "One-Off" dorato sul cruscotto sancisce l'unicità di questo esemplare.

Un Motore Potente per un Design Senza Tempo

Il motore della 911 Speedster di Luca Trazzi proviene dalla 911 Carrera RS (Tipo 993), un propulsore boxer a sei cilindri raffreddato ad aria, capace di sviluppare 300 CV. Questa scelta di motorizzazione, combinata con il telaio, lo sterzo e l'impianto frenante della Carrera RS, conferisce alla vettura non solo un aspetto straordinario, ma anche prestazioni eccezionali.

Una Storia di Passione e Artigianato

Ad oggi, solo due esemplari della 911 Carrera Speedster basati sulla generazione 993 esistono al mondo. Il primo, costruito nel 1995 per Ferdinand Alexander Porsche, e il secondo, nel 2001, per l'attore Jerry Seinfeld. La Speedster di Luca Trazzi non solo si distingue per il suo design esclusivo, ma anche per la sua origine. Mentre gli altri due esemplari erano progetti esclusivi per personalità di spicco, questa Speedster è il frutto della passione personale di un designer che ha saputo realizzare il proprio sogno attraverso il programma Sonderwunsch.

La Factory One-Off di Luca Trazzi rappresenta l'apice della personalizzazione nel programma Sonderwunsch di Porsche. Questo progetto non è solo un tributo all'evoluzione del design Speedster, ma anche una testimonianza di ciò che può essere realizzato quando un cliente diventa parte integrante del processo creativo. La 911 Speedster di Luca Trazzi non è solo un'auto sportiva, ma un'opera d'arte su quattro ruote, una celebrazione della passione, dell'artigianato e della tradizione Porsche.