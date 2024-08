Luna Rossa inizia con il piede giusto: vittoria su Orient Express nella prima giornata della Louis Vuitton Cup

La tanto attesa 37^ America's Cup è ufficialmente iniziata con l'apertura delle Challenger Selection Series, un percorso che culminerà con la scelta del team che sfiderà il Defender nel Match finale.

La tensione è palpabile tra i partecipanti, consapevoli che solo quattro squadre supereranno i due gironi eliminatori per accedere alle semifinali, mentre l'ultima classificata sarà eliminata dalla competizione.

Luna Rossa Prada Pirelli ha esordito con una vittoria di misura contro i francesi di Orient Express, guadagnando così il primo punto in classifica. Il team italiano aveva già affrontato il Defender, ma il risultato di quell'incontro non ha avuto alcuna ripercussione sulla classifica della Louis Vuitton Cup.

Max Sirena, Skipper e Team Director di Luna Rossa Prada Pirelli, ha spiegato l'importanza strategica di questo periodo: «Con l'inizio della Louis Vuitton Cup, siamo entrati in un periodo di regate intenso e lungo. Per chi è fuori dal mondo delle regate, può sembrare una fase normale, ma in realtà richiede decisioni cruciali per il team. Cinque giorni prima dell'inizio delle gare, abbiamo dovuto dichiarare le configurazioni di wing, timoni e altri componenti, bloccando così la configurazione della barca per un tempo considerevole, durante il quale le condizioni meteorologiche possono cambiare notevolmente. Ci troviamo in una fase decisiva e siamo consapevoli delle nostre potenzialità, continuando a migliorarci giorno per giorno. L'obiettivo ora è affrontare ogni regata nel modo giusto e prepararci al meglio per i momenti cruciali.»

La prima giornata è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche sfidanti per gli AC75, con un vento leggerissimo che ha costretto il comitato a posticipare la partenza del primo match fino alle 15:00. Navigare sui foil e manovrare con venti di soli 7/8 nodi è stato un compito arduo per gli equipaggi in gara.

RACE #2: ITA vs NZL

Luna Rossa ha avuto un ottimo inizio sulla sinistra del campo, mantenendo il controllo del match fino alla seconda bolina. Nonostante ciò, un’astuta virata da parte dei kiwi ha permesso al team neozelandese di superare la barca italiana e mantenere il vantaggio fino al traguardo. Il risultato di questo match, tuttavia, non è stato conteggiato ai fini della classifica.

Vincitore: NZL (0 pt)

RACE #4: FRA vs ITA

Forte della vittoria contro gli svizzeri nel match precedente, il team francese ha mostrato un approccio aggressivo nel prestart. Tuttavia, le due barche sono rimaste separate fino alla linea di partenza, tagliata in parità con Luna Rossa sulla destra. La barca italiana è riuscita a distaccarsi già nella prima bolina, girando il primo gate con un vantaggio di 27 secondi, che ha aumentato a 34 secondi al cancello successivo. Da quel momento in poi, Luna Rossa ha navigato con precisione, senza errori, per assicurarsi la prima vittoria della Louis Vuitton Cup.

Vincitore: ITA (+ 1 pt)

L’equipaggio di Luna Rossa per questa giornata comprendeva Jimmy Spithill e Francesco Bruni al timone, con Umberto Molineris e Andrea Tesei come trimmer. I cyclor Enrico Voltolini, Bruno Rosetti e Cesare Gabbia hanno partecipato a entrambe le regate, mentre Emanuele Liuzzi si è alternato con Luca Kirwan.

Domani, 30 agosto, Luna Rossa affronterà il team USA NYYC American Magic nel Match #7, pronta a proseguire la sua corsa nella Louis Vuitton Cup.