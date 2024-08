Luna Rossa trionfa su American Magic: vittoria schiacciante nella Final Preliminary di Barcellona

Luna Rossa Prada Pirelli firma un successo memorabile nella Final Preliminary Regatta di Barcellona, battendo nettamente il temibile team di American Magic con una prestazione impeccabile.

Questa vittoria rappresenta il secondo punto conquistato dal team italiano nella competizione, e pone Luna Rossa in una posizione di forza in vista dei prossimi match.

La giornata si preannunciava ricca di tensione e spettacolo, con American Magic considerato uno degli avversari più difficili da affrontare in questa edizione della 37^ America’s Cup. Tuttavia, la coppia di timonieri di Luna Rossa, composta da Jimmy Spithill e Francesco Bruni, ha dimostrato una superiorità tattica evidente già nella fase di prestart. Una manovra magistrale di Spithill ha chiuso fuori dalla linea di partenza l’imbarcazione americana, costringendola a ripetere lo start e accumulare preziosi secondi di ritardo.

Francesco Bruni, entusiasta del risultato, ha dichiarato: «Siamo contentissimi. Jimmy ha fatto una partenza pazzesca. Sapevamo che il match contro gli americani sarebbe stato difficile, e questo risultato è davvero splendido per tutto il team. Non siamo felici solo per la partenza, ma per come abbiamo gestito l’intera regata. Siamo super felici».

La regata, partita puntualmente alle 15:22 con un vento di 11-14 nodi, ha visto Luna Rossa sfruttare al massimo il vantaggio acquisito, posizionandosi subito sul lato favorito del campo. Grazie a una serie di virate tattiche precise e calcolate, l’imbarcazione italiana è riuscita a mantenere il controllo totale della gara, allungando progressivamente il distacco fino al primo cancello, superato con un vantaggio di 17 secondi.

Nonostante il distacco, il team italiano ha mantenuto alta la concentrazione, consapevole del rischio che un singolo errore avrebbe potuto ribaltare le sorti della regata. Con una condotta impeccabile e un controllo perfetto dell’imbarcazione, Luna Rossa ha tagliato il traguardo con un vantaggio netto di 40 secondi su American Magic.

L’equipaggio di Luna Rossa, composto da Jimmy Spithill e Francesco Bruni al timone, Umberto Molineris e Andrea Tesei come trimmer, e Enrico Voltolini, Emanuele Liuzzi, Cesare Gabbia e Luca Kirwan come cyclor, ha dimostrato ancora una volta di essere all’altezza delle aspettative, confermando Luna Rossa come una delle squadre da battere in questa competizione.

Il prossimo appuntamento per Luna Rossa è il Match #11, previsto per oggi 24 agosto, contro il team Ineos Britannia, in una sfida che si preannuncia altrettanto avvincente.