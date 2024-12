Marelli rivoluziona i sistemi di gestione delle batterie con tecnologia EIS

Marelli ha svelato una significativa innovazione nel campo dei sistemi di gestione delle batterie (BMS) durante il CTI Symposium 2024 a Berlino.

La nuova piattaforma BMS “Marelli Energy”, basata sulla Spettroscopia di Impedenza Elettrochimica (EIS), rappresenta un passo avanti nel monitoraggio e nella gestione delle celle delle batterie per veicoli elettrici.

La tecnologia EIS, finora utilizzata principalmente in ambito di laboratorio, viene ora ottimizzata da Marelli per applicazioni su larga scala, garantendo una valutazione precisa del degrado delle batterie agli ioni di litio. Questo sistema è in grado di rilevare tempestivamente anomalie e prevenire situazioni di rischio come la fuga termica, migliorando al contempo la sicurezza e la durata delle batterie.

La piattaforma attuale, denominata “EIS ready”, ha già introdotto significativi miglioramenti nella misurazione dell'impedenza a basse frequenze, mentre la nuova generazione “Full EIS”, prevista per il 2025, offrirà capacità ancora più avanzate grazie a misurazioni a frequenze elevate. L’integrazione con applicazioni basate su cloud e intelligenza artificiale consente una stima in tempo reale dello Stato di Carica (SoC) e dello Stato di Potenza (SoP), ottimizzando l’autonomia e la guidabilità dei veicoli elettrici.

Giovanni Mastrangelo, CTO di Marelli Propulsion Solutions, ha sottolineato:c"L’introduzione della spettroscopia elettrochimica e dell’AI nei sistemi di gestione delle batterie rappresenta un cambio di paradigma per il settore. Marelli punta a fornire soluzioni innovative che migliorino sicurezza, affidabilità e prestazioni, anticipando le esigenze dei nostri clienti."

Il CTI Symposium, che si è tenuto il 3 e 4 dicembre a Berlino, è stato il palcoscenico per questa innovazione tecnologica. Davide Cavaliere, Product Manager dei sistemi BMS di Marelli, ha presentato i dettagli tecnici durante una sessione dedicata, approfondendo le sfide di sviluppo e le prospettive future del sistema.

Questa evoluzione tecnologica conferma Marelli come leader nell’innovazione per i veicoli elettrici, supportando la transizione verso una mobilità più sostenibile attraverso soluzioni avanzate per la gestione delle batterie.