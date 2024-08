Maserati MCXtrema debutta in Nord America: consegna storica a Laguna Seca durante la Monterey Car Week

Durante un evento memorabile a Laguna Seca, in occasione della Monterey Car Week, Maserati ha segnato un nuovo capitolo nella sua lunga storia di eccellenza automobilistica

con la consegna del primo esemplare della MCXtrema al suo nuovo proprietario. La MCXtrema, la più potente vettura da pista mai realizzata dalla Casa del Tridente, ha fatto il suo debutto ufficiale sul suolo nordamericano, consolidando ulteriormente la presenza del marchio italiano nel segmento delle supercar di lusso ad alte prestazioni.

La MCXtrema, con i suoi 740 CV, è il frutto di un progetto ambizioso, nato per rompere gli schemi e stabilire nuovi standard nel mondo delle auto da pista. Prodotta in una tiratura limitata di soli 62 esemplari, la vettura rappresenta l’essenza del DNA Maserati: prestazioni estreme, design inconfondibile e artigianalità senza compromessi. Il suo debutto a Laguna Seca ha segnato anche la prima apparizione del motore V6 3.0L biturbo Nettuno in Nord America, un motore che ha già fatto parlare di sé per le sue straordinarie prestazioni.

L'evento di consegna è stato ulteriormente impreziosito dalla presenza di Andrea Bertolini, Chief test driver di Maserati e figura chiave nello sviluppo della MCXtrema. Bertolini ha avuto l'onore di condurre i primi giri ufficiali della vettura sul leggendario circuito di Laguna Seca, accompagnato dal nuovo proprietario, al quale ha poi simbolicamente consegnato le chiavi della vettura. Questo momento ha sancito il passaggio di testimone dal mondo della progettazione e dei test alla realtà su pista, in uno dei luoghi più iconici del motorsport.

Giovanni Sgro, Head of Maserati Corse, ha sottolineato l'importanza di questo traguardo, ricordando il lungo percorso che ha portato dalla presentazione del concept alla consegna del primo esemplare: "La MCXtrema è il risultato di anni di dedizione e passione da parte del nostro team. Questa vettura non è solo una macchina da pista, ma un vero e proprio tributo alla tradizione e all'innovazione di Maserati."

La Maserati MCXtrema rappresenta il culmine di quattro anni di sviluppo e perfezionamento, in cui la tecnologia avanzata e l'artigianalità italiana si sono fuse per creare una vettura che eccelle in ogni aspetto delle prestazioni su pista. Progettata interamente in Italia dal Centro Stile Maserati, la MCXtrema combina bellezza e funzionalità, offrendo un’aerodinamica e una maneggevolezza di livello superiore.

Per rendere ancora più esclusiva l'esperienza dei possessori di MCXtrema, Maserati ha lanciato MCXperience, un programma che offre una serie di servizi personalizzati, tra cui accesso a esperienze on-track, un servizio Concierge dedicato e un esclusivo racing kit sviluppato in collaborazione con Sparco, leader mondiale nell’abbigliamento tecnico per il motorsport.

La consegna del primo esemplare della MCXtrema a Laguna Seca non è solo un traguardo per Maserati, ma un evento che segna l'inizio di una nuova era per i proprietari di questa vettura straordinaria, che non sono semplici acquirenti, ma custodi di una tradizione che continua a scrivere la storia del motorsport.