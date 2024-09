Maybach presenta la sua prima collezione Haute Parfumerie

Mercedes-Maybach, simbolo di eccellenza ed eleganza senza tempo nel mondo delle automobili, estende il suo stile di vita esclusivo al settore della profumeria di alta qualità.

La nuova collezione di fragranze unisex firmata Maybach nasce in collaborazione con INCC Parfums, e si ispira ai valori del marchio: eleganza, esclusività e una passione ineguagliabile per la bellezza.

Le sei fragranze della collezione sono state ideate da Anne Flipo, rinomata Maître Parfumeur, e riflettono la stessa perfezione ricercata nei veicoli Mercedes-Maybach. Le composizioni olfattive, dalle note audaci e raffinate, sono pensate per evocare sensazioni intense e indimenticabili, trasformando l’esperienza olfattiva in un viaggio di lusso su misura.

Ogni profumo si distingue per l’attenzione agli ingredienti di alta qualità, selezionati secondo criteri rigorosi di sostenibilità. La bottiglia stessa è un omaggio al DNA del marchio: i lati in alluminio lucido riportano il logo Maybach, mentre il vetro lavorato e la base in legno aggiungono un tocco di eleganza sofisticata, evocando l'inconfondibile estetica dei veicoli Maybach.

Le fragranze includono "Verde Radioso", ispirata alla freschezza primaverile delle piante bagnate di rugiada, "Pelle Biancaneve" con note di cuoio scamosciato e rum, "Affascinante Vecchio" che combina il calore dell'oud con la delicatezza del fiore di mimosa, "Tuberose Vibrante" che esalta la forza seducente della tuberosa, "Orris Inaspettato", un omaggio all’iris e alla lavanda, e infine "Rosa Carismatica", una reinterpretazione moderna della rosa con accenti di cacao e legno di quercia.

La collezione Maybach Haute Parfumerie è l'espressione perfetta di un lusso senza tempo, pensato per chi ricerca esperienze sensoriali uniche e raffinate.