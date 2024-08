McLaren celebra 50 anni dal primo titolo mondiale al The Quail, A Motorsports Gathering

La McLaren si appresta a celebrare un anniversario straordinario durante la Monterey Car Week 2024.

Al centro dell’attenzione di questa celebrazione vi è il 50° anniversario del suo primo Campionato del Mondo di Formula 1, una pietra miliare che ha segnato l'inizio di una storia di successi senza pari nel mondo delle corse. L'evento culminerà il 16 agosto al The Quail, A Motorsports Gathering, dove la McLaren esporrà alcune delle sue vetture più iconiche e celebrerà il suo leggendario percorso agonistico.

Il 1974 è stato un anno fondamentale per la McLaren. Emerson Fittipaldi, giovane talento brasiliano, ha portato il team alla vittoria del Campionato del Mondo Piloti, diventando il più giovane campione del mondo dell'epoca. Questa impresa non è stata isolata: nello stesso anno, la McLaren ha conquistato anche il suo primo Campionato del Mondo Costruttori, dimostrando la sua capacità di eccellere ai massimi livelli delle competizioni automobilistiche. Questo doppio trionfo è stato un tributo all’eredità del fondatore Bruce McLaren, scomparso tragicamente quattro anni prima nel giugno del 1970.

In onore di questo anniversario, la McLaren esporrà la storica M23, la vettura che ha permesso a Fittipaldi di vincere il titolo mondiale nel 1974. La M23 è una delle vetture di Formula 1 più vincenti nella storia della McLaren, con 16 vittorie in Gran Premi e un secondo titolo mondiale Piloti con James Hunt nel 1976. Questo modello rappresenta un capolavoro ingegneristico e una testimonianza della dedizione del team alla perfezione sportiva.

L'esposizione al The Quail sarà arricchita da un'altra straordinaria vettura: una delle sole sei McLaren 750S con il tema 3-7-59. Questo modello, rivelato nel novembre 2023, è un omaggio alla Triple Crown of Motorsport della McLaren, celebrando le vittorie alla 500 Miglia di Indianapolis del 1974, al Gran Premio di Monaco del 1984 e alla 24 Ore di Le Mans del 1995. L'auto presenta dettagli artistici unici che raccontano la storia di queste vittorie epiche.

Inoltre, McLaren Automotive presenterà per la prima volta in Nord America la McLaren Senna con la livrea "Senna Sempre". Questa vettura unica, caratterizzata da opere d'arte dipinte a mano dagli esperti tecnici della McLaren Special Operations (MSO), è un tributo audace e colorato al leggendario pilota brasiliano Ayrton Senna. La McLaren ha reso omaggio a Senna anche durante il Gran Premio di Monaco, con due auto di Formula 1 MCL38 guidate da Lando Norris e Oscar Piastri, decorate con una livrea speciale.

Le celebrazioni della McLaren a Monterey non si limiteranno al passato. L'azienda ha annunciato il lancio del McLaren Trophy America, un nuovo campionato che inizierà nel 2025 e che prevede 10 gare per auto da corsa McLaren personalizzate. Il campionato, che si svolgerà in circuiti iconici come l'Indianapolis Motor Speedway e il Circuit of the Americas, offrirà gare competitive a piloti GT amatoriali e aspiranti professionisti, continuando la tradizione della McLaren di innovazione e successo in pista.

Michael Leiters, CEO di McLaren Automotive, ha dichiarato: “A 50 anni dalla nostra prima vittoria nel campionato del mondo, continuiamo a ispirarci alla nostra storia di corse attraverso i secoli. Oggi gareggiamo in Formula 1, GT, IndyCar, Formula E, Extreme E e nel mondo virtuale, e ogni supercar che creiamo è una continuazione di questo patrimonio sportivo. L’espansione di questo con il McLaren Trophy America nel 2025 dimostra il nostro impegno a fare più storia in pista”.

La presenza della McLaren alla Monterey Car Week 2024 è una celebrazione del passato, del presente e del futuro del marchio. Con una storia ricca di trionfi e innovazioni, la McLaren continua a incarnare lo spirito della competizione e l'eccellenza ingegneristica, ispirando una nuova generazione di appassionati e piloti.